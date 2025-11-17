الإمارات وكوريا الجنوبية.. شراكة استراتيجية تنشد التنمية والازدهار

تمثل «زيارة دولة» التي يقوم بها رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، اليوم، إلى دولة الإمارات، محطة بارزة في المسار التاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين، التي انطلقت منذ نحو 45 عاماً.

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية بشراكة استراتيجية خاصة، أضفت على علاقاتهما الثنائية أهمية استثنائية، ودفعتها باستمرار نحو مزيد من النمو والتقدّم، تجسيداً لرؤاهما في تعزيز التنمية والازدهار لشعبي البلدين.

وتعدّ الإمارات من أولى دول الشرق الأوسط التي أسست شراكة استراتيجية خاصة مع جمهورية كوريا الجنوبية، وشملت مجالات متعددة مثل السياسة والاقتصاد، والتعاون النووي، وتغير المناخ، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والثقافة، والإدارة الحكومية، إضافة إلى الفضاء.

ويحرص البلدان على تقوية الأسس الراسخة لعلاقتهما الثنائية من خلال الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، والزيارات الدورية المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، فضلاً عن الحوار الاستراتيجي الخاص الذي يعقدانه بشكل دوري منذ عام 2019.

وتواصل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين تطورها ونموها المتصاعد، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوريا الجنوبية 6.6 مليارات دولار في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 11.4%، مقارنة بعام 2023، وبنسبتَي 17.8% و40.8%، مقارنة بعامَي 2022 و2021، بينما تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 3.14 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين أحد منجزات برنامج التجارة الخارجية الذي تنفّذه دولة الإمارات، والهادف إلى الإسهام في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى ما يفوق أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031، إذ بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيستفيد المستثمرون والشركات في الجانبين من إلغاء أغلب الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة في أهم القطاعات، بما يشمل الطاقة والموارد والرعاية الصحية، والصناعات المتقدمة والمزارع الذكية، والاقتصاد البيولوجي، إلى جانب تعزيز الوصول إلى الأسواق في المناطق سريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا.

وفي عام 2023 أعلنت دولة الإمارات التزام أجهزتها الاستثمارية السيادية باستثمار مبلغ 30 مليار دولار في قطاعات استراتيجية في جمهورية كوريا، كما اتفق البلدان خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعاً استراتيجياً، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بها.

ويجسد مشروع براكة للطاقة النووية السلمية نموذجاً متميزاً للتعاون التنموي بين البلدين الصديقين، ليس فقط من حيث قيمته المادية، بل أيضاً لأنه أول مشروع بناء محطات للطاقة النووية تنفّذه كوريا الجنوبية في الخارج، بعدما منحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في ديسمبر 2009 ائتلافاً بقيادة شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)، عرضاً قيمته 20 مليار دولار لبناء المشروع.

ويُقدّم البلدان نموذجاً متميزاً للتعاون في قطاع السياحة والطيران، مع زيادة عدد الرحلات والنمو المتواصل في حركة التدفقات السياحية بينهما، حيث يتجاوز عدد السياح القادمين من كوريا إلى الإمارات 200 ألف زائر سنوياً.

واتفق البلدان في يوليو 2023، على زيادة التبادل السياحي، بما في ذلك تقديم الدعم للشركات الناشئة التي تدخل سوق السياحة في البلدين، ومواصلة تنفيذ مختلف المشروعات المشتركة عبر الاستفادة من نتائج «أسبوع السفر الكوري في دولة الإمارات» الذي عُقد في مايو من العام ذاته.

ويحرص البلدان على تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية عبر مجموعة من المبادرات والإجراءات، مثل افتتاح المركز الثقافي الكوري في أبوظبي، واستضافة مهرجان خاص بالثقافة الكورية الذي أصبح حدثاً رئيساً على أجندة الفعاليات السنوية التي تشهدها الإمارات، وكذلك افتتاح فرعي معهد «الملك سيغونغ» في إمارة الشارقة وفي جامعة زايد في العين، اللذين يشهدان تزايداً في أعداد الطلبة الراغبين في التعرّف إلى اللغة والثقافة الكورية عاماً بعد آخر.

وأطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، برنامج «الحوار الثقافي الإماراتي الكوري لعام 2020»، وذلك احتفاء بالذكرى الـ40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي المجال الطبي، أبرم البلدان العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون تشمل برامج التقييم والترخيص الطبي، وإدارة المستشفيات وتبادل الخبرات الطبية، إضافة إلى تبادل الخبرات في التعليم الطبي.

وشهدت مدينة دبي الطبية في يونيو الماضي وفي نطاق مرحلتها الثانية، وضع حجر الأساس لمستشفى «آسان - الإمارات لعلاج الأمراض الهضمية»، وهو مشروع لشركة سكوب للاستثمار الإماراتية، ليكون الفرع العالمي الأول لمستشفى آسان، أحد أكبر المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في كوريا الجنوبية، والذي سيسهم في تقديم أحدث خدمات الرعاية الصحية، وفرص التعليم في مجال الأمراض الهضمية.

وتدير العديد من الشركات الصحية الكورية المتخصصة مستشفيات كبرى في الإمارات، نظراً إلى ما تتمتع به كوريا من سمعة طيبة في الرعاية الطبية والتقنيات الحديثة المستخدمة في قطاع الرعاية الصحية وخدمات رعاية المتعاملين.

• 3.14 مليارات دولار قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين، خلال النصف الأول من العام الجاري.