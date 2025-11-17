تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي بين مرغم ومطار آل مكتوم الدولي

نفذت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع شركة «جوبي أفييشن»، أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي للإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) بين موقعين مختلفين، حيث انطلق التاكسي من موقع اختبارات جوبي في مرغم إلى مطار آل مكتوم (دبي ورلد سنترال) في رحلة استغرقت 17 دقيقة، وذلك تزامناً مع فعاليات معرض دبي للطيران 2025.

وبهذه العملية تصبح «جوبي» أول شركة في العالم تُنفّذ رحلة مأهولة بتاكسي جوي كهربائي للإقلاع والهبوط العمودي بين نقطتين مختلفتين داخل دولة الإمارات.

وأعلنت الهيئة إنجاز شركة «سكاي بورتس إنفراستركتشر» البريطانية، المتخصصة في تطوير البنية التحتية للتنقّل الجوي المتقدّم، 60% من أعمال إنشاء أول محطة للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي في الإمارة، بالقرب من مطار دبي الدولي (DXB)، حيث وصلت أعمال البناء إلى أعلى نقطة في المحطة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأعلنت الهيئة عن إنشاء ثلاثة مهابط عمودية إضافية لخدمة التاكسي الجوي، بالتعاون مع شركة إعمار العقارية، و«أتلانتس ذا رويال»، ومجموعة وصل لإدارة الأصول، وذلك ضمن مشاريعهم العقارية.

وتستعد هيئة الطرق والمواصلات وشركة «جوبي» لتوسيع نطاق عمليات اختبار التاكسي الجوي في دبي خلال المرحلة المقبلة، تمهيداً لبدء نقل الركاب عام 2026، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، أن تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي يعد إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى سجل دبي الحافل بالريادة والابتكار، ويترجم الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دبي المدينة الأفضل عالمياً في جودة الحياة، والأكثر جاهزية لمستقبل النقل الذكي والمستدام، وكذلك توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بأن تكون دبي في طليعة المدن التي تستثمر في الابتكار والتقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان.

وقال الطاير إن نجاح شركة «جوبي أفييشن» في تنفيذ أول رحلة طيران للتاكسي بين موقعين مختلفين، يؤكد نجاح الخطوات التشغيلية التي وضعتها الهيئة لتطوير منظومة النقل الجوي في دبي، وقدرتها على التشغيل ضمن مجال جوي مشترك، ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من تكامل أنظمة النقل الذكي في الإمارة، وهو ما يعزز ثقة الشركاء العالميين في بيئة دبي التنظيمية والتقنية، ويجعلها منصة رائدة لتجارب التنقل المستقبلي على مستوى العالم، مشيراً إلى أن التقدم النوعي الذي أحرزته شركة «سكاي بورتس إنفراستركتشر» في تنفيذ محطة التاكسي الجوي، بالقرب من مطار دبي الدولي، والتعاون والشراكة مع ثلاث من كبرى الجهات التطويرية في دبي، لإنشاء مهابط للتاكسي الجوي، ضمن مشاريعها التطويرية، يعزز جهود الهيئة في التوسع في إنشاء محطات ومهابط التاكسي الجوي في مختلف مناطق الإمارة، بما يضمن تقديم خدمات تنقل جوية متميزة لسكان دبي وزوارها، ويعزز الترابط بين المناطق الحيوية، ومراكز الأعمال والمعالم السياحية.

وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات تمضي بثبات نحو التشغيل التجاري لخدمة التاكسي الجوي في عام 2026، لترسيخ مكانة دبي مدينة المستقبل، ومركزاً عالمياً لحلول التنقل الحضري المبتكر والمستدام، يجمع بين كفاءة البنية التحتية وجودة الحياة العالية، موضحاً أن التاكسي الجوي سيوفر خدمة جديدة مميزة لسكان وزوار إمارة دبي، الراغبين في التنقل السهل والسريع والآمن، لعدد من المواقع الحيوية في مدينة دبي، حيث يُتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا نحو 10 دقائق، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة، كما تسهم الخدمة في تعزيز التكامل مع وسائل النقل الجماعي المختلفة، ووسائل التنقل الفردية، مثل السكوتر الكهربائي والدراجات الهوائية.