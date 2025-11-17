7.3 ملايين مكالمة استقبلتها شرطة دبي العام الماضي

تلقى مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، سبعة ملايين و322 ألفاً و416 مكالمة العام الماضي 2024، عبر هاتف المكالمات الطارئة (999)، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوانٍ إلى سبعة ملايين و4793 مكالمة.

كما استقبل المركز في الربع الثالث من العام الجاري 2025، مليوناً و498 ألفاً و348 مكالمة، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوانٍ إلى مليون و487 ألفاً و859 مكالمة، أي ما يعادل 99.3% من المكالمات.

جاء الإعلان عن ذلك خلال تفقد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، سير العمل في الإدارة العامة للعمليات، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، اللواء حارب محمد الشامسي، ومساعد القائد العام لشؤون العمليات، اللواء سيف مهير المزروعي، ومدير الإدارة العامة للعمليات، العميد تركي بن فارس، ونائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، العميد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، ونائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات، العميد محمد عبدالله المهيري، ونائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون الاتصالات، العميد المهندس عبدالله الملا، ومدير إدارة التفتيش والرقابة، العميد أحمد المهيري، ورئيس قسم التفتيش، المقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، وعدد من الضباط.

واطلع الفريق عبدالله المري على إحصاءات متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي حقق دقيقتين وسبع ثوانٍ.

واستمع إلى شرح حول المبادرات والمشروعات التي أنجزتها الإدارة العامة للعمليات في العام الماضي، منها «مشروع الطائرات المُسيّرة - المرحلة الأولى»، ومشروع مركز أنظمة الطائرات المُسيّرة، و«مشروع شاهين»، و«مشروع مواكب»، إضافة إلى «مبادرة فارس التغطية الأمنية»، إلى جانب عرض 14 مصنفاً فكرياً.

واطلع على أحدث أنظمة تقنيات مركز أنظمة الطائرات المُسيّرة، إضافة إلى سيارة العمليات المتنقلة، وهي غرفة عمليات مُتنقلة يتم الاستعانة بها في الفعاليات الخارجية، إلى جانب «الخطة المستقبلية 2028» الخاصة بتغطية إمارة دبي بالكامل، حيث تعامل المركز مع 876 بلاغاً في العام الماضي.

وبلغ عدد الانتقالات الخاصة بمنظومة الطائرات دون طيار (الدرون بوكس)، 3000 انتقال تنوعت ما بين الطارئة والطارئة جداً والاعتيادية، إضافة إلى الانتقالات الأخرى، حيث بلغ متوسط زمن استجابة الطائرات المُسيّرة للحالات الطارئة جداً 57 ثانية فيما كان المستهدف دقيقتين و45 ثانية.