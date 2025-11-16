شرطة دبي تستقبل أكثر من 7 ملايين مكالمة في 2024

تلقى مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، 7 ملايين و322 ألفاً و416 مكالمة العام الماضي 2024، عبر هاتف المكالمات الطارئة (999)، ووصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوانٍ إلى 7 ملايين و4 آلاف و793 مكالمة.

واستقبل المركز في الربع الثالث من العام الجاري مليوناً و498 ألفاً و348 مكالمة، تم الرد على 99.3% منها خلال 10 ثوانٍ.

جاء الإعلان عن الإحصاءات خلال تفقد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لسير العمل في الإدارة العامة للعمليات ضمن برنامج التفتيش السنوي، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، وعدد من الضباط.

وأكد الفريق المري الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة العامة للعمليات في حفظ الأمن وسرعة استجابة الدوريات وفرق الإنقاذ لمختلف البلاغات، بما يجسد الالتزامات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي تجاه المجتمع.

وأشاد بجهود تطوير منظومة العمل والارتقاء بجاهزية غرف العمليات عبر تعزيز بنيتها التقنية وتحويلها إلى غرفة عمليات رقمية نموذجية تدعم كفاءة الاستجابة الميدانية وتواكب مستهدفات التحول الذكي في دبي.

وثمّن الفريق المري حرص الإدارة العامة للمرور على تطوير تطبيقاتها الذكية وخدماتها المبتكرة، واطلع على مؤشرات الأداء الاستراتيجية التي شملت زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً، وسرعة الرد على مكالمات الطوارئ، والتغطية الأمنية، واستجابة الفرق التخصصية.

وكشفت الإحصاءات أن متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً في الربع الثالث من العام الجاري بلغ دقيقتين و7 ثوانٍ.

وتفقد الفريق المري أحدث تقنيات مركز أنظمة الطائرات المسيرة وسيارة العمليات المتنقلة، واستعرض "الخطة المستقبلية 2028" لتغطية إمارة دبي بالكامل.

وتعامل المركز خلال العام الماضي مع 876 بلاغاً، فيما سجلت منظومة "الدرون بوكس" 3000 انتقال تنوعت بين الطارئة والاعتيادية، محققة زمناً متوسطاً للاستجابة للحالات الطارئة جداً بلغ 57 ثانية مقابل مستهدف قدره دقيقتان و45 ثانية.

وفي ختام الزيارة، كرّم الفريق عبدالله خليفة المري عدداً من المتميزين في الإدارة العامة للعمليات تقديراً لإخلاصهم في العمل وتحقيقهم مستويات متقدمة من التميز المؤسسي.