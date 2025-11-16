«دبي المالي العالمي» شريكاً ذهبياً للنسخة الرابعة من قمة المليار متابع

أعلنت قمة المليار متابع، المتخصصة في اقتصاد صناعة المحتوى، انضمام مركز دبي المالي العالمي، كشريك ذهبي للنسخة الرابعة من القمة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، في جميرا أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف دبي للمستقبل، من 9 إلى 11 يناير 2026، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وتمثل هذه الشراكة خطوة إستراتيجية تعزز الدور الريادي لدولة الإمارات في تمكين صناع المحتوى المبدعين وترسيخ مكانتها في قطاع الإعلام الجديد والمحتوى الرقمي.

وتجسد الشراكة أهداف مركز دبي المالي العالمي، وقمة المليار متابع، في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية لاقتصاد المستقبل، ومركز جذب لصناع المحتوى والمبدعين من أنحاء العالم.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن الشراكة مع قمة المليار متابع تعكس دور المركز كجسر يربط بين التمويل والابتكار والإبداع، مؤكدا التزام مركز دبي المالي العالمي بدعم المبادرات التي تمكّن رواد الأعمال الناشئين وصنّاع المحتوى، باعتبارهم القوة المحركة للاقتصاد الجديد.

وأضاف: "تجسد هذه الشراكة التزامنا بتهيئة بيئة تتحول فيها الأفكار إلى تأثير ملموس، ومن خلال جمع المواهب الإبداعية العالمية وقادة التكنولوجيا، تعزز القمة مكانة دبي كمحور للصناعات المستقبلية والابتكار".

من جانبها قالت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة المليار متابع، إن الشراكة مع مركز دبي المالي العالمي، تمثل إضافة نوعية إلى النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، نظراً لما يتمتع به المركز من مكانة مرموقة وخبرة طويلة باعتباره المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وأضافت، أن هذه الشراكة تأتي في سياق رؤية القمة لبناء منظومة متكاملة لصناعة المحتوى الهادف في المنطقة، وتمكين المبدعين من الوصول إلى أدوات وتقنيات تسهم في تطوير إنتاجهم وتحقيق تأثير إيجابي في مجتمعاتهم.

وأكدت أن دولة الإمارات تشكل، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، وخبرات تنظيمية متقدمة، وشبكة واسعة من الشركاء العالميين، الحاضنة المثالية لصانعي المحتوى الرقمي من أنحاء العالم كافة، وترسي نموذجاً فريداً لدور الشراكات في بناء اقتصاد معرفي وإبداعي متكامل.

وتعكس الشراكة بين قمة المليار متابع ومركز دبي المالي العالمي عمق التكامل بين القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، وتعزز موقعها الريادي في الاقتصاد الإبداعي والإعلام الرقمي، وتمثل نموذجاً ملهماً للتعاون بين المؤسسات الوطنية في تمكين صناع المحتوى، وتوفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال في صناعة الإعلام الجديد، بما يسهم في تطوير منظومة الاقتصاد الجديد، ويرسخ مكانة الإمارات وجهةً رائدة للمبدعين ورواد الأعمال والشركات من أنحاء العالم في مجالات الإعلام والتقنية وصناعة المحتوى الرقمي.

ويواصل مركز دبي المالي العالمي مسار نموه المتسارع، ما يعزز مكانته كأكثر المراكز المالية العالمية تأثيراً في المنطقة، وفي عام 2025، احتفل المركز بإنجاز بارز، حيث أصبح يضم أكثر من 8000 شركة مسجلة نشطة، من بينها أكثر من 1000 جهة خاضعة للتنظيم، ليشكّل أكبر تجمع لمؤسسات المال والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وقد توسّعت المنظومة البيئية للمركز ليضم مجتمعه اليوم 48 ألف متخصص، بما يؤكد قدرته على جذب المؤسسات العالمية، واستقطاب أفضل المواهب، وتمكين الجيل الجديد من المبتكرين الذين يقودون مستقبل الاقتصاد في دبي.

وتُبنى النسخة الرابعة من قمة المليار متابع على الزخم العالمي الذي حققته النسخة الثالثة في يناير 2025، والتي استقطبت أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، وأكثر من 420 متحدثاً، و125 من أهم الرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين. وسجّلت القمة أكثر من 30 ألف مشارك بالحضور الفعلي، و1.5 مليار تفاعل رقمي، و542 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت النسخة الثالثة تفاعلاً واسعاً من ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم، وجاء الوسم الخاص بالقمة #قمة_المليار_متابع (#1BillionSummit) من أعلى الوسوم متابعة حول العالم.