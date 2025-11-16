بمناسبة عيد الاتحاد الإماراتي ... "الفارس الشهم 3" تُعلن عن مشروع زواج جماعي في قطاع غزة

أعلنت عملية الفارس الشهم 3 عن إطلاق مشروع العرس الجماعي الأول (ثوب الفرح) لـ54 عريساً في قطاع غزة، وذلك احتفاءً بـ عيد الاتحاد الإماراتي (54)، ضمن الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الشباب وتخفيف الأعباء عن العائلات الغزية في ظل الظروف الصعبة.

وأكدت العملية أن التسجيل للمشروع سيتم حصريًا عبر الرابط المخصص في موقع العملية، ضمن قسم المشاريع والمساعدات، لتسهيل إجراءات المشاركة.

وأوضحت العملية أن تقديم طلب الاستفادة من مشروع العرس الجماعي لمن تتوافر فيه الشروط الأتية:

1. فلسطيني/ة الجنسية ومقيم/ة في قطاع غزة بصفة دائمة.

2. المتقدّم/المتقدّمة خاطبًا/مخطوبة ولديه/لديها عقد قران رسمي قبل تاريخ 1/11/2025م، وتُمنح الأولوية لمن كانت مدة عقد قرانه/قرانها أطول.

3. ألا يقل عمر المتقدم عن 27 عاما، ويستثني من ذلك الناجي الوحيد من العائلة

4. أعزب/عزباء.

5. المتقدم/ة مؤهلاً/ة للزواج، ولائقاً طبياً وعقلياً.

6. ألا يكون المتقدم/ة موظف/ة في أي جهة حكومية وأن يكون من ذوي الدخل المحدود (الأسر الفقيرة أو المتضررة من الحرب الأخيرة).

7. الالتزام الكامل بضوابط المشاركة في الحفل الجماعي والتعليمات الصادرة عن اللجان المختصة في عملية الفارس الشهم (3).

8. الالتزام بحضور الفعاليات الرسمية الخاصة بالمبادرة والمشاركة في التوثيق الإعلامي.

ويأتي هذا المشروع كخطوة جديدة ضمن سلسلة مبادرات إنسانية تهدف لتعزيز الاستقرار الاجتماعي ورسم البسمة على وجوه الشباب والعائلات في غزة.

رابط التسجيل:

https://aid.alfaresalshahm.com/marriage-reg