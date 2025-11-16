100 مشارك في «مسار شباب دبي»

شارك أكثر من 100 شاب وشابة في فعالية «مسار شباب دبي» التي انطلقت أول من أمس، تزامناً مع تحدي دبي للياقة 30×30. ونُظم الحدث من قبل مجلس دبي للشباب، بالتعاون مع مجلس شباب بلدية دبي ومجلس شباب الفطيم، ومجلس شباب الدفاع المدني.

وشهدت الفعالية مشاركة قيادات ومسؤولين، من بينهم وزير دولة لشؤون الشباب رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، ونائب القائد العام للدفاع المدني، اللواء جمال المهيري، ومدير عام بلدية دبي المهندس مروان بن غليطة، والمدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب خالد النعيمي، الذين رافقوا الشباب في المسار كاملاً على الدراجات الهوائية.

وامتد المسار داخل دبي فستيفال سيتي وسط أجواء تفاعلية شارك فيها الشباب والقيادات، في فعالية تهدف إلى دعم نمط الحياة الصحي وتشجيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية.

وعكس الحضور المشترك لمجالس الشباب نجاح الشراكة في إنتاج فعالية مؤثرة تركّز على صحة المجتمع، حيث شكّلت مشاركة الجهات الشبابية إطاراً تكاملياً عزّز من قوة الحدث، ووحّد اتجاه الجهود نحو نمط حياة أكثر نشاطاً، كما أظهرت مشاركة القطاع الخاص، ممثلاً في مجلس شباب الفطيم، تكاملاً في الأدوار بين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بما ينسجم مع رؤية دبي في تعزيز الرفاه وبناء مجتمع صحي ومستدام.

وأكد عدد من أعضاء المجالس الشبابية الأربعة لـ«الإمارات اليوم»، أن «مسار شباب دبي» سيكون نقطة انطلاق لسلسلة من المبادرات التي تجمع الرياضة بالمسؤولية المجتمعية، وتضع الشباب في موقع القيادة لصناعة مجتمع نشط، صحي، ومتلاحم، يعبّر عن دبي كما تريدها قيادتها: مدينة تتحرك بروح شبابها.

وقالت رئيسة مجلس دبي للشباب، ريم الفلاسي، إن الفعالية تعكس إيمان المجلس بأهمية الرياضة كنمط حياة مستدام. فيما أشارت رئيسة مجلس شباب بلدية دبي، فاطمة بهزاد، إلى أن هذه الأنشطة تُسهم في تعزيز الوعي الصحي وترسيخ ثقافة الحركة اليومية.

أما رئيس مجلس شباب مجموعة الفطيم محمد سلمان، فقال إن مشاركة المجلس تأتي امتداداً لعام من العمل المجتمعي الذي استهدف تمكين الشباب من المواطنين والمقيمين، مضيفاً أن هذا التعاون هو الأول من نوعه بين مجلس شباب الفطيم وجهة حكومية، ضمن تحدي دبي للياقة 30x30، والأول في مبادرات تعنى مباشرة بجودة الحياة.

كما أوضحت نائب رئيس مجلس شباب الفطيم، ياسمين الشيخ، أن الحدث الذي يجمع القطاعين الحكومي والخاص في نشاط واحد، يتماشى مع رؤية القيادة في تعزيز الصحة وجودة الحياة، وأن تنظيم الفعالية يأتي ضمن مسؤولية مجموعة الفطيم تجاه المجتمع.

وأكد نائب رئيس مجلس شباب بلدية دبي، عابد الشاعر، أهمية النشاط البدني لجميع الفئات العمرية، ودوره في دعم أسلوب الحياة الحيوي والنشط.

من جهتها، قالت عضو مجلس دبي للشباب، شما الرحومي، إن الفعالية قدمت قيمة مضافة للمشاركين، مشيرة إلى أن الشباب شعروا بأن دبي تراهن على صحتهم ووعيهم، وأن المشاركة المشتركة تعزز العلاقة بين الشباب والقيادات.