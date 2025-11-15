19 فبراير أول أيام رمضان 2026 فلكياً

قال إبراهيم الجروان، رئيس جمعية الإمارات للفلك، إن التوقعات الفلكية تشير إلى أنّ هلال شهر رمضان لعام 1447 هجرياً، سيوافق يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، موضحاً في الوقت نفسه أنّ ظروف رؤيته قد تكون صعبة، وهو ما يرجّح أن يبدأ الشهر المبارك يوم الخميس الموافق 19 فبراير، وأن يُتم 30 يوماً.

وأشار الجروان، في تصريح إلى صحيفة "جلف نيوز"، إلى أنه من المتوقع أن ينتهي شهر رمضان بحلول 19 مارس 2026، على أن يوافق يوم الجمعة 20 مارس أول أيام عيد الفطر المبارك.