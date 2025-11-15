أجمل وأشهر المساجد في دبي

لا تعد المساجد في دبي أماكن عبادة فقط، بل هي وجهات معمارية تمزج بين التصاميم الإسلامية والحديثة.

وتعكس المساجد في دبي الهوية الإسلامية للإمارة، وتسمح بعضها لغير المسلمين بزيارتها مما يجعلها من المحطات الرئيسية للزيارة إلى جانب المعالم السياحية والثقافية الأخرى داخل الإمارة.

وتشرف على المساجد في دبي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

وعلى زوار المساجد في دبي الالتزام بارتداء الملابس المحتشمة، وعلى النساء ارتداء الشيلة وملابس طويلة، احتراماً وحفاظاً على خصوصية المكان.

وتوفر المساجد المسموح بزيارتها من غير المسلمين قندورة للرجال، وعباية وشيلة للنساء.

مسجد جميرا

من أبرز المساجد في دبي التي تسمح لغير المسلمين بزيارتها مسجد جميرا الذي يقع قرب ساحل دبي، وقد أصبح أحد أبرز المعالم السياحية في المدينة. تمّ بناء هذا المسجد عام 1976 ويضم مآذن بيضاء وقبة جميلة مستوحاة من التقاليد المعمارية الفاطمية، يتميّز بتصاميمه الداخلية المشرقة والفسيحة والمزيّنة بإبداعات تصاميم الخط الإسلامي والثريات الذهبية.

وينظم مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري من السبت حتى الخميس جولات مميزة برفقة مرشد خبير.

المسجد الكبير

يُعد أحد أهم المعالم الدينية في المدينة، حيث يتميز بتصميمه الإسلامي التقليدي الذي يعكس الطابع العربي الأصيل. يقع المسجد في بر دبي بالقرب من متحف دبي، وهو من أقدم المساجد في الإمارة، حيث يعود تاريخه إلى عام 1900، وقد أعيد بناؤه وتوسيعه عدة مرات، كان آخرها في عام 1998.

أحد أبرز معالم هذا المسجد هو مئذنته التي يبلغ ارتفاعها 70 مترًا، مما يجعله أطول مئذنة في دبي. يتميز المسجد بقاعته الواسعة المخصصة للصلاة، والتي تتزين بالزخارف الإسلامية والنوافذ الخشبية المنحوتة، إضافةً إلى القباب المتعددة التي تضفي عليه طابعًا جماليًا خاصًا.

يُعد هذا المسجد من الوجهات الثقافية المهمة في دبي، حيث يسمح لغير المسلمين بزيارته خلال أيام معينة من الأسبوع، ما يجعله محطة رئيسية في الجولات السياحية الراغبة في التعرف على الحضارة الإسلامية عن كثب.

تصميم معماري إسلامي تقليدي يعكس الطراز العربي الكلاسيك.

مسجد الفاروق عمر بن الخطاب

يسمح مسجد الفاروق عمر بن الخطاب أحد أكبر المساجد في الدولة، في منطقة الصفا ويعرف أيضاً باسم "المسجد الأزرق" يحاكي تصميمه مسجد السلطان أحمد الشهير في تركيا، ويجمع بين الأشكال الهندسية العثمانية والأندلسية، ويضم أربع مآذن شاهقة و21 قبة و124 نافذة مصنوعة من الزجاج الملون ونافورة تقليدية، وأرضيته وجدرانه وأقواسه المستوحاة من التصاميم التركية، وسجاده الأحمر والذهبي على الأرضيات، ولزيارة المسجد يمكن التسجيل عبر موقعه الرسمي.

مسجد السلام

يضم المسجد الذي يتسع إلى 1500 مصلٍّ، قبباً عدة منظمة بأسلوب يشبه الهرم، ويتميز بأحجار ذات لون قرمزي أحمر وقبب ذهبية، وبأطراف باللون الأبيض، وتصميمه مستوحى من التقاليد الإماراتية والهندسة المعمارية العثمانية، وعلى واجهته عبارة الشهادة، ويتزين مساء باللونين الأخضر والذهبي.

المسجد الواقع في البرشاء خلف مول الإمارات، لا يفتح أبوابه للزيارات من غير المسلمين.

مسجد الرحيم

بني المسجد في منطقة المارينا التي تطل على الخور، ويضم قسماً للنساء، ويتميز بزخارفه الإسلامية والمنمنمات، وخاصة الزجاج الذي ترصع بكلمة «الله»، كما رصعت جدرانه بأسماء الله الحسنى، ونقش على أعمدته الداخلية «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، ويتميز بمنحوتة حجرية بشكل معاصر في فنائه يُقرأ فيها «لا إله إلا الله».

يتسع المسجد لنحو 1400 مصلٍ و194 مصلية، ويضم مكتبة ومدرسة لتعليم القرآن الكريم، ولا يفتح أبوابه لزيارات غير المسلمين.

مسجد خليفة التاجر

أول مسجد صديق للبيئة في المنطقة، يتسع لنحو 3500 مصلٍ، شيد على مساحة 105 آلاف قدم مربعة.

يقع المسجد في منطقة خور دبي بالقرب من سوق الذهب الشهير في ديرة، بني باستخدام مواد صديقة للبيئة، ويشمل ألواحاً للطاقة الشمسية ونظاماً للتحكّم بدرجة الحرارة يضبط عملية تكييف الهواء وفقاً لأوقات الصلاة.

مسجد النور

يقع مسجد النور في حي القوز ويعكس الإبداع المعماري العصري في الشرق الأوسط كما يشمل مئذنة دائرية وقبة بسيطة وأنيقة.

صُنف، من بين أفضل المباني الجديدة في العالم عام 2023، ويتسع لنحو 2091 مصلٍ.

مسجد زعبيل الكبير

يحتوي مبنى المسجد الرئيس على تصميمات وعناصر وزخارف إسلامية جميلة، له مئذنتين، ويتكون من طابقيــن: الأرضي يضم مساحات مخصصة للرجال والصحن الرئيس المؤدي لقاعة الصلاة الرئيسة بسعة ثلاثة آلاف مصلٍ، والطابق العلوي مخصص للنساء بسعة 500 مصلية.

وخصص المسجد مواقف سيارات خاصة للسيدات، منفصلة عن باقي المواقف المحيطة بالمسجد.



مسجد عبدالرحمن صديق

اعتمد تصميم المسجد في منطقة نخلة الجميرا على أفكار معاصرة جديدة في تصميم المساجد باستخدام المواد المعاصرة وإشارة رمزية لكل من المئذنة والقبة، وزجاج ملون بالأبيض والأزرق.

يتسع المسجد إلى 800 مصلٍ، وقاعة للنساء في الطابق العلوي بسعة 100 مصلية، ولا يسمح بالزيارات من غير المسلمين.

المسجد الكبير في مركز دبي المالي العالمي

يتميز بتصميم يجمع بين الحداثة والكلاسيكية، وله سقف مائل ولا يحتوي على قبة، ومئذنته ليست متصلة به، ويسمح للضوء بالوصول إلى داخله.

يتسع المسجد إلى 500 مصلٍ وهناك قاعة مخصصة للنساء داخله.