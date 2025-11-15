محمد بن راشد يشهد سباق «تحدّي سيح السلم للقدرة»

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، سباق «تحدّي سيح السلم للقدرة» لمسافة 120 كيلومتراً، الذي أُقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بمشاركة 178 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات المحلية والدولية.

وظفر فارس أحمد المنصوري بلقب السباق الذي أقيم في افتتاح منافسات الموسم الجديد 2025-2026، قاطعاً المسافة على صهوة الجواد «راس تروفادور» المملوك لإسطبلات (M7) بزمن قدره 4:15:38 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 28.17 كلم/ساعة، وجاء الفارس سيف أحمد المزروعي في المركز الثاني على صهوة «ماجيك جلين تورك» لإسطبلات (MRM) بزمن 4:15:55 ساعات، وحل الفارس محمد راشد العميمي ثالثاً بزمن 4:16:04 ساعات، على صهوة الجواد «سو جالما» لإسطبلات (M7 2).