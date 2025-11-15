رفع جودة العسل المحلي بتقنيات ذكية وتطوير سلالات نحل تقاوم الأمراض

أكدت مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، أصيلة المعلا، أن الإمارة دخلت مرحلة جديدة في تطوير قطاع نحل العسل، عبر تبني تقنيات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لتعزيز دقة الأبحاث وضمان شفافية الإنتاج ورفع جودة العسل المحلي.

وقالت المعلا لـ«الإمارات اليوم» إن مركز الفجيرة للبحوث يقود هذه التحولات من خلال منظومة بحثية متطورة تستخدم الذكاء الاصطناعي في تحديد أنواع حبوب اللقاح وتحليل مكوناتها بطريقة دقيقة، ما يسهم في دراسة مصادر الغذاء الأساسية للنحل، وتعزيز قدرته على التكيف والإنتاج في البيئات المتعددة التي تتميز بها الفجيرة.

وأوضحت أن المركز بدأ كذلك تطبيق نظام تتبع جودة العسل عبر تقنية البلوك تشين، بهدف ضمان أصالة المنتج ومراقبة مساره الكامل من الخلية وحتى منافذ البيع، ما يوفر بيانات موثوقة للمستهلكين ويعزز ثقة الأسواق بالعسل الإماراتي، إضافة إلى تحسين عمليات التسويق ورفع القيمة التجارية للمنتج المحلي.

وأشارت المعلا إلى أن هذه التقنيات تُعد امتداداً لجهود بحثية أوسع يقودها المركز، تشمل تطوير سلالات نحل محلية أكثر قدرة على مقاومة الأمراض وتحمل التقلبات المناخية، ودراسة الأمراض والطفيليات مثل الفاروا والنوما بوسائل تحليلية متقدمة، فضلاً عن تصميم خلايا تربية حديثة تتكيف مع درجات الحرارة العالية.

وأضافت أن الهيئة تعمل بالتعاون مع المركز على نقل نتائج الأبحاث إلى الميدان عبر برامج تدريبية وإرشادية تستهدف النحالين، وتزويدهم بأدوات رقمية لمتابعة صحة الخلايا عن بُعد من خلال تطبيقات ذكية توفّر إنذارات مبكرة في حال حدوث تغيرات مفاجئة في درجة الحرارة أو رطوبة الخلايا.

وأكدت المعلا أن هذه التحولات تمثل نقلة نوعية لقطاع تربية النحل في الإمارات، وتجعل الفجيرة مركزاً إقليمياً للأبحاث والابتكار في هذا المجال، لافتة إلى أن المبادرات البحثية تشمل شراكات مع جامعات وهيئات وطنية، مثل جامعة الإمارات وجامعة الشارقة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بهدف تطوير حلول متقدمة تدعم استدامة هذا القطاع الحيوي.

وأضافت أن الهيئة تعمل كذلك على تعزيز الوعي المجتمعي عبر مبادرات تحفز على زراعة النباتات الرحيقية وتشجيع الأجيال الجديدة على الاهتمام بتربية النحل، ما يسهم في دعم البيئة المحلية ورفع جودة الإنتاج، مؤكدة أن «دمج التكنولوجيا المتقدمة مع الخبرة الميدانية يمهد لمرحلة غير مسبوقة في مستقبل النحل والعسل في الدولة».