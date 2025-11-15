ضبط مراهقين يقودون درّاجات كهربائية بسرعة 100 كيلومتر على مسارات الجري والمشي

أكد مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي اللواء سيف مهير المزروعي، أن الدوريات المرورية ضبطت عدداً من المراهقين الذين يقودون درّاجات كهربائية مُعدلة بسرعة تفوق 100 كيلومتر في الساعة على مسارات الجري والمشي في منطقة ند الشبا ومناطق أخرى من الإمارة، في سلوك يُشكل خطراً بالغاً على مرتادي المسارات من الرياضيين والمشاة، وعلى هؤلاء الشباب أنفسهم.

وأوضح أن الدراجات الكهربائية المخصصة للهواية أو التنقل الخفيف لا يجوز استخدامها في المسارات الرياضية، مشيراً إلى أن بعض المراهقين يعمدون إلى تعديلها لزيادة سرعتها بما يجعلها أشبه بالدراجات النارية الخطرة، الأمر الذي يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر ويخالف القوانين المنظمة لاستخدامها.

وأضاف أن الدوريات المرورية في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء نفذت حملات ميدانية مُكثفة بعد تلقي شكاوى حول ممارسات متهورة يقوم بها بعض الأحداث، وتم ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، واستدعاء أولياء أمورهم لتوعيتهم بخطورة ترك الأبناء دون رقابة أثناء استخدام هذه الوسائل. وكشف أن الإدارة العامة للمرور حجزت 101 دراجة كهربائية، وحررت 130 مُخالفة خلال الأسبوع الماضي في مناطق مختلفة من الإمارة، نتيجة الاستخدام الخاطئ لهذه الدراجات، وقيادتها بسرعات عالية في أماكن غير مخصصة لها.

وأشار إلى إن إهمال بعض أولياء الأمور ومتابعتهم المحدودة لأبنائهم يُشكلان خطراً كبيراً يُسهم في انتشار مثل هذه التصرفات السلبية، داعياً الأسر إلى تحمل مسؤولياتها التربوية والتوعوية من خلال توجيه الأبناء إلى الاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية، والتأكد من التزامهم بالأماكن المخصصة للقيادة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية أثناء استخدام هذه الدراجات كارتداء الخوذة والسترة العاكسة حفاظاً على سلامتهم.