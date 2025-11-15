لطيفة بنت محمد: حمدان بن محمد.. حلم دبي الذي لا ينتهي

هنّأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناسبة يوم ميلاده.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «كل عام وأنت بألف خير بوراشد».

وأرفقت سموّها مقطع فيديو مع التدوينة، جاء فيه: «حمدان بن محمد.. شغف القيادة وطموح الرؤية.. وحلم دبي الذي لا ينتهي.. بل يبدأ كل يوم رحلة جديدة من التحدي والإنجاز.. كل عام وأنت بخير».

لطيفة بنت محمد:

• حمدان بن محمد.. شغف القيادة وطموح الرؤية.