«إعداد».. برنامج تأهيلي لبناء أسر وفق أسس سليمة وقوية

صممت وزارة تمكين المجتمع، البرنامج التأهيلي (إعداد) تقدمه للمقبلين على الزواج ويتضمن سبعة محاور مهمة تتناول الحديث في جميع جوانب الحياة، دينية، نفسية، اجتماعية، أسرية، واقتصادية، تعرض من خلالها وسائل التغيير الإيجابي عبر محاضرين ومرشدين اجتماعيين متخصصين في التوعية الأسرية، وتوفر الوزارة البرنامج باللغة العربية ومترجم إلى اللغة الإنجليزية ولغة الإشارة.

وأوضحت الوزارة، أن البرنامج يهدف إلى تعريف الشباب المقبلين على الزواج أهمية بناء الأسرة وفق أسس سليمة وقوية، وضرورة تنمية العلاقة التشاركية في الحياة الأسرية، وتشجيع جيل الشباب على الزواج وتحمّل المسؤولية، إلى جانب إكساب الشباب القدرة على اتخاذ القرارات المصيرية، وتهيئتهم للمرحلة الانتقالية من حياتهم، إضافة إلى تعميق مفهوم الزواج لديهم ليصبحوا قادرين على بناء زواج ناجح وأسرة سعيدة.

ويتضمن البرنامج ثماني وحدات يتطلب من المشاركين إكمالها تتضمن التخطيط المالي السليم للأسرة، والعلاقات الأسرية، والاستدامة في العلاقات الزوجية، والحقوق والواجبات بين الزوجين، والتوافق في العلاقات الزوجية، ومواجهة الخلافات الأسرية، إضافة إلى الشراكة بين الزوجين في تربية الأبناء.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج إلزامي للمستفيدين من منحة الزواج ومتاح لجميع فئات المجتمع.