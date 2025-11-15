مكتوم بن محمد: حمدان بن محمد قدوة للشباب الباني وبرؤيته تزهر دبي

هنّأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناسبة يوم ميلاده.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «هو قدوة للشباب الباني، وصاحب الرؤية الطموحة، برؤيته تزهر دبي ويزدهر الوطن».

وأضاف سموّه: «سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، دمت أخاً وقائداً وفخراً لهذا الوطن، وكلّ عام وأنت بخير».

