«سالك» تعلن تحديثات على رسوم تعرفة عبور البوابات الأحد المقبل

أعلنت شركة «سالك» عن تطبيق رسوم مرورية محدّثة يوم الأحد المقبل الموافق 16 نوفمبر، وذلك تزامناً مع البطولة العالمية ترايثلون دبي تي 100 بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية وسهولة تنقّل المستخدمين.

وأضافت الشركة أن التعديلات تشمل اختلاف التعرفة بحسب ساعات الذروة وخارج أوقات الذروة وأوقات الليل المتأخرة، بما يضمن إدارة مرورية أكثر فاعلية خلال الفعالية.

وأوضحت أن الرسوم العبور يوم الأحد ستكون على النحو التالي:

خلال ساعات الذروة

من 6 صباحاً حتى 10 صباحاً ومن 4 مساءً حتى 8 مساءً ستكون التعرفة 6 دراهم.

خارج ساعات الذروة

من 10 صباحاً حتى 4 مساءً، ومن 8 مساءً حتى 1 صباحاً بقيمة 4 دراهم

أوقات الليل المتأخرة

من 1 صباحاً حتى 6 صباحاً ستكون مجانية

وأكدت «سالك» أن هذه الإجراءات تأتي دعماً للفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي، وحرصاً على توفير تجربة تنقل سلسة للسكان والزوار، بما ينسجم مع خطط الإمارة في تعزيز جودة الحياة واستدامة الحركة المرورية.