بلدية دبي تعلن عودة "سوق الفريج" بحلة جديدة لأول مرة في 3 حدائق

أعلنت بلدية دبي عن عودة الموسم الرابع من "سوق الفريج"، إحدى أبرز المبادرات المجتمعية السنوية التي تهدف إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأُسر المُنتجة عبر إتاحة منصات عرض وتسويق مجانية لمنتجاتهم المحلية في بيئة مفتوحة وجاذبة للعائلات، حيث افتتحت باب التسجيل في الموسم الجديد أمام رواد الأعمال المواطنين لحجز منصاتهم في السوق.

وفي إضافةٍ استثنائية، سيُقام سوق الفريج في ثلاث من أبرز حدائق دبي تضم؛ حديقة الورقاء الثالثة من 5 إلى 14 ديسمبر، ثم في حديقة بحيرة البرشاء من 19 إلى 28 ديسمبر، وأخيرًا في حديقة الورود بمنطقة ند الشبا من 2 إلى 11 يناير 2026، وذلك بعد الإقبال اللافت الذي شهده السوق خلال الموسم السابق.

ويُعد السوق منصة مجتمعية رائدة ومجهزة توفر فرص استثمارية متكاملة لأصحاب المشاريع من المواطنين، وتقدم التسهيلات التي ترفع مستوى التنافسية بينهم لتقديم أفضل منتج وأقل سعر للمستهلك، وتعزز الثقة بالمنتجات المنزلية، مما يتيح لهم فرصة التواصل المباشر مع المتسوقين والترويج لأعمالهم، كما يوفر مساحة ترفيهية شاملة للسكان والزوار ضمن بيئة مجتمعية مفتوحة وجاذبة تعزز التواصل والمشاركة بين الأفراد خلال شتاء دبي، وتتكامل مع جهود بلدية دبي لجعل دبي أكثر جاذبية وجَودة للحياة كل يوم.

تجربة تسوق

يضم السوق لهذا الموسم مجموعة غنية من الأنشطة والفعاليات والعروض الترفيهية والثقافية والفنية التي صُممت لتلبي متطلبات جميع الفئات من الأسر والشباب والأطفال، بما في ذلك: عروض حية وورش عمل تفاعلية، ومناطق مخصصة للأطفال تتيح لهم تجربة أجواء ممتعة وآمنة، إلى جانب أنشطة مصاحبة من أكشاك الأطعمة والمشروبات لإثراء تجربة الزوار، الذين سيكونون على موعد مع استكشاف منتجات فريدة تشمل الأطعمة المنزلية، المشغولات اليدوية، الأزياء، وغيرها من المنتجات المستدامة، مما يجعل السوق وجهة شاملة تجمع بين التسوق والترفيه.

دعم المجتمع وتعزيز جَودة الحياة

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة محمد عبد الرحمن أهلي،: "يسرنا الإعلان عن عودة الموسم الرابع من سوق الفريج بحلة جديدة غنية بأنشطتها وفعاليتها ستقدم تجارب استثنائية تمزج بين الترفيه والتسوق في 3 من أبرز حدائق دبي المميزة بأجوائها ومرافقها الشاملة والتي تُمثل إضافة جديدة بعد الإقبال الكبير الذي شهدته المواسم السابقة. يعكس السوق التزامنا في بلدية دبي بدعم وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال والأسر المُنتجة، وتوفير منصات تجارية متكاملة تعزز الثقة بالإنتاج المحلي وتحفز التنافسية، بل وتدعم نمو أعمالهم ومشاريعهم على نطاق خارجي أوسع يتجاوز موسم السوق. كما يعبر عن رؤيتنا الهادفة إلى تفعيل دور الحدائق العامة كمراكز مجتمعية مستدامة، وتحويلها إلى بيئة متكاملة ونابضة بالأنشطة التفاعلية وغنية بمحتواها لتعزز من جَودة حياة السكان والزوار".

وأضاف أهلي: "نتطلع إلى مشاركة واسعة من رواد الأعمال المحليين واستغلال الفرصة لتسويق منتجاتهم، ونرحب بالزوار الذين سيكونون على موعد مع وجهات ترفيهية غنية هذا الشتاء وسط أجواء مميزة وتجربة مليئة بالتواصل والتفاعل المجتمعي".

التسجيل مفتوح الآن

يمكن لأصحاب المشاريع والأسر المُنتجة التسجيل حتى تاريخ 25 نوفمبر 2025 للمشاركة في السوق عبر الرابط التالي: (https://www.dm.gov.ae/souk-alfreej-registration/) حيث سيُتاح لهم فرصة الوصول إلى جمهور واسع ضمن أجواء مميزة في واحدة من أرقى الفعاليات المجتمعية بدبي.

جهود متواصلة لتعزيز رفاهية المجتمع

وحقق الموسم الثالث من سوق الفريج نجاحًا باهرًا بعد أن سجل رقمًا قياسيًا في عدد الزوار وصل إلى 282 ألف زائر، والذي يعكس مكانته كمنصة مجتمعية مميزة في دبي، يعزز من جاذبية المدينة وحدائقها التي تمثل نموذجًا للمرافق العامة الشاملة بما توفر من تجارب فريدة واستثنائية للسكان تسهم في الارتقاء بجَودة حياتهم ورفاهيتهم، فضلًا عن دعم ازدهار الأعمال التجارية المحلية عبر فتح قنوات تواصل واسعة مع العملاء والزوار.