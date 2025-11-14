رئيس الدولة: نحتفي بصناع الخير والأمل مستلهمين إرث زايد

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 10 شخصيات من أصحاب المبادرات الخيرة بـ«جائزة أبوظبي» في دورتها الـ12، تقديراً لإسهاماتهم النبيلة التي تركت أثراً إيجابياً في مجتمع دولة الإمارات، وذلك تزامناً مع «عام المجتمع 2025».

وجرى خلال حفل التكريم، الذي أقيم بقصر الحصن في أبوظبي، تسليط الضوء على قصص المكرمين الملهمة التي ترسخ ثقافة العطاء والتكافل، وتؤكد أن العطاء لا يرتبط بعمر أو مهنة أو فئة معينة، بل هو قيمة إنسانية قادرة على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة المكرمين بالجائزة، مشيداً بعطائهم وإسهاماتهم الملهمة في خدمة المجتمع، والتي تشكل رافداً للخير والعطاء الذي لا ينضب.

وأضاف سموه في الذكرى الـ20 لإطلاق الجائزة: «نحتفي بصناع الخير والأمل، ونعبّر عن تقديرنا لكل من يغرس قيم الخير، ويسهم في تعزيز روح التعاون والبذل والمسؤولية المجتمعية المشتركة التي يتميز بها مجتمع الإمارات».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ الحاصلين على جائزة أبوظبي 2025، مقدراً إسهاماتهم النبيلة في خدمة المجتمع. نماذج مُلهمة جسّدت قِيَم العطاء والإيثار التي تميّز مجتمع الإمارات. في (عام المجتمع) وذكرى مرور 20 عاماً من مسيرة الجائزة، نحتفي بصناع الخير والأمل، مستلهمين إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، وماضين على نهجه في خدمة الوطن وأبنائه».

وشكلت «جائزة أبوظبي»، على مدى عقدين من الزمن، منصة وطنية تجسد قيم الخير والإيثار والتقدير المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات، مستلهمة رؤيتها من نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل مسيرتها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ومنذ انطلاقها عام 2005، سلّطت جائزة أبوظبي الضوء على 110 شخصيات من 18 جنسية مختلفة، وتضمنت إسهاماتهم مجالات عدة مثل الرعاية الصحية والعمل التطوعي والتعليم وصون الثقافة والتراث وحماية البيئة وتمكين أصحاب الهمم، تجسيداً لرسالتها النبيلة التي تتجدد في هذه الدورة تزامناً مع «عام المجتمع 2025»، الذي يستهدف ترسيخ قيم التلاحم والتكافل التي يتحلى بها مجتمع دولة الإمارات.

حضر الحفل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، بجانب عائلات المكرمين وشركاء الجائزة وداعميها.

وشملت قائمة المكرمين في الدورة الـ12 للجائزة، شخصيات بارزة تركت أثراً إيجابياً في مجتمع الإمارات وهم:

عبيد كنيش الهاملي

يُعد أحد رواد العمل الخيري والتنموي والمجتمعي في دولة الإمارات، وهو رجل أعمال إماراتي حفلت مسيرته بالعطاء رغم الأوقات الصعبة التي عاشها بفقدانه والديه منذ صغره، وقد عمل في ستينات القرن الماضي مرشداً ميدانياً لفرق التنقيب عن النفط في منطقة الظفرة، وامتدت إسهاماته إلى مجالي التعليم والتنمية الاجتماعية، حيث كان من أوائل الذين شجعوا أبناء الظفرة على التعليم وإكمال دراساتهم العلمية، وأطلق عام 1998 «جائزة عبيد بن كنيش الهاملي للتفوق والتميز التعليمي» التي تُعد الأولى من نوعها في منطقة الظفرة، وأسهمت في تشجيع الطلبة والمعلمين على الإبداع والتميز، وعززت من مستوى التعليم في المنطقة.

موزة محمد الحفيتي

تُعد نموذجاً ملهماً في ميدان التعليم، امتدت مسيرتها المهنية إلى أكثر من عقدين، وهي معلمة في مجمع زايد التعليمي في دبا الفجيرة، وتُعرف بإسهاماتها المبتكرة الهادفة إلى تطوير البيئة التعليمية لطلابها، وحرصها على الإسهام في إعداد جيل واعٍ ومبدع يلتزم بالقيم ويحرص على المعرفة؛ ومن أبرز المشاريع التي ابتكرتها موزة لطلابها «سجادة الصلاة الرقمية التفاعلية» لتعليم الصلاة، والمكتبة الرقمية التي أطلقتها خلال جائحة «كوفيد-19»، بجانب تنفيذها العديد من المبادرات التعليمية بهدف تنمية مهارات الطلبة وغرس القيم في نفوسهم. كما أسهمت في تدريب المعلمين وتأهيلهم من خلال ورش عمل وبرامج إرشادية تطوعية، وأدرج اسمها ضمن قائمة أفضل 50 مرشحاً لجائزة أفضل معلم في العالم، كما نالت عدداً من الجوائز ومن أبرزها جائزة خليفة التربوية، وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وجائزة الشارقة للتميز التربوي.

راشد عبدالله النعيمي

يُعد من أبرز الشخصيات الوطنية، الذي ارتبطت مسيرته ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الدولة، حيث ترعرع في بيئة غرست لديه قيم العطاء والوفاء وخدمة الوطن، والتي وجهت مسيرته الحافلة بالإنجاز، وتولى عدداً من المناصب القيادية البارزة، من بينها وزير الدولة للشؤون الخارجية من عام 1977 إلى 1990، ثم وزير الخارجية من عام 1990 إلى 2006، وكان له دور مهم في صياغة السياسة الخارجية للدولة وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، كما شغل في بداية مسيرته العملية منصب وكيل وزارة الإعلام والسياحة؛ وكان المفوض العام الأول لجناح أبوظبي في «إكسبو 1970 أوساكا» في اليابان، حيث شارك ممثلاً لإمارة أبوظبي، وأسهم في إرساء أسس العلاقات مع اليابان وفتح آفاق جديدة للتقارب السياسي والاقتصادي بين البلدين، كما أسهم في توفير الموارد اللازمة لتقديم جناح مشرف للإمارة.

وعرف عنه التزامه تجاه المجتمع وحرصه على المبادرات الإنسانية والعمل الخيري، وكان من أبرز إسهاماته تأسيس «مركز راشد لعلاج السكري والأبحاث» عام 2010، و«مبرة راشد بن عبدالله النعيمي الخيرية» عام 2012.

كما أسهم في المجال الثقافي، فقد ألف أول رواية إماراتية حديثة «شاهندة» عام 1971، ويعد كتابه «زايد: من مدينة العين إلى رئاسة الاتحاد» مرجعاً وطنياً مهماً، يوثق مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

الراحل محمد إبراهيم عبيدالله

سخّر جهوده في المجال الإنساني والخيري ودعم الرعاية الصحية في دولة الإمارات وتطويرها، وذلك انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأن التقدم يبدأ من خدمة الإنسان؛ ومن أبرز إسهاماته تأسيس «مستشفى عبيدالله لعلاج كبار المواطنين» في رأس الخيمة عام 2009، وهو أول مستشفى متخصص من نوعه في الدولة، بجانب الإسهام في تطوير منشآت صحية أخرى من بينها «مركز غسيل الكلى» في رأس الخيمة و«مركز جراحة الفم والوجه والفكين في مستشفى راشد» في دبي، وامتد عطاؤه السخي ليشمل مجالات أخرى كالتعليم وتقديم المنح الدراسية للطلبة المحتاجين.

وكان الراحل عضواً مؤسساً في «جمعية بيت الخير»، وشغل عضوية مجلس إدارتها لأكثر من ثلاثة عقود، إضافة إلى دعمه برامج طبية وإغاثية وتنموية أسهمت في تعزيز الرعاية الصحية للكثيرين، وكُرم خلال حياته بجوائز عديدة من أبرزها جائزة رئيس الدولة التقديرية عام 2012، وجائزة أوائل الإمارات عام 2017، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عام 2009، وذلك تقديراً لإسهاماته المتميزة في مجالي العمل الإنساني والرعاية الصحية، وتوفي محمد إبراهيم عبيدالله خلال العام الجاري، تاركاً بصمة بارزة في العطاء والإنسانية وخدمة الوطن، ليظل أثر إسهاماته ملهماً للأجيال القادمة.

سالم حمد المنصوري وفاطمة ماجد المنصوري

يمثلان نموذجاً في العطاء الإنساني حيث اختار الوالدان سالم وفاطمة بعد رحيل ابنتهما زهية ذات السنوات الخمس أن يحولا ألم الفقد إلى أمل وحياة جديدة للآخرين بقرار إنساني شجاع يجسد قيم العطاء والخير المتأصلة في مجتمع الإمارات من خلال التبرع بأعضاء ابنتهما زهية، ليسهم في إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص داخل الدولة وخارجها، من بينهم طفلان ومريض بالغ، وكونها أول أسرة إماراتية تقدم على هذه الخطوة النبيلة، فقد أسهمت مبادرة سالم وفاطمة في دعم برنامج «حياة» للتبرع بالأعضاء في دولة الإمارات، ما أضاف بعداً إنسانياً آخر للعطاء ومساندة الآخرين.

حمامة عبيد خميس

ولدت حمامة في مدينة الذيد، حيث اكتسبت منذ صغرها من الآباء مهنة التداوي بالطب الشعبي، واجتهدت لخدمة المجتمع بتوفير العلاجات العشبية وخدمات العلاج بالكي والقبالة التقليدية، وعلى مدى أكثر من سبعة عقود استقبلت حمامة في منزلها آلاف المرضى من مختلف إمارات الدولة ومنطقة الخليج، وقدّمت لهم العلاج دون مقابل؛ وفي زمن لم تكن فيه المستشفيات الحديثة متوافرة كان لدور حمامة أثر كبير في تلبية احتياجات الناس الصحية، إذ عملت قابلةً وأسهمت في ولادة العديد من الأطفال، لتصبح رمزاً للعطاء والرعاية في المجتمع المحلي مجسدة بعطائها وإخلاصها في خدمة الآخرين مثالاً ملهماً للخير والروح الإنسانية.

عبدالمنعم بن عيسى السركال

يُعد من الشخصيات الإماراتية التي أثْرَت مجالي الفنون والثقافة، وأسهم بدور مهم في حراك المشهد الثقافي في دولة الإمارات والمنطقة.

وتحول شغف عبدالمنعم السركال بالثقافة والفنون الإبداعية إلى واقع في منطقة القوز في دبي، فقد أسّس في عام 2008 «السركال أفينيو» أحد أهم المراكز الثقافية في المنطقة، الذي يضم بين أروقته المعارض والمسارح الفنية، وأصبح مع الأيام نقطة التقاء للحوار والابتكار.

وفي عام 2019 أنشأ «مؤسسة السركال للفنون» وهي مؤسسة غير ربحية هدفها دعم الفنانين والباحثين والطلبة، وتقديم منح وفرص وبرامج إقامة لهم، وقد أسهمت جهوده الريادية في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات وجهة عالمية للفن والثقافة والإبداع، كما يسهم عبدالمنعم في المجتمع الفني الدولي من خلال عضويته في مجالس استشارية لمؤسسات فنية مرموقة، مثل متحف تيت ومؤسسة سولومون آر. غوغنهايم.

وحاز عبدالمنعم «وسام فارس في الفنون والآداب» من الحكومة الفرنسية، ووسام الإمارات للثقافة والإبداع تقديراً لإسهاماته المتميزة في دعم المشهد الثقافي والفني.

الراحل ديفيد هيرد

من الشخصيات البارزة التي ارتبط اسمها بالتاريخ الحديث لدولة الإمارات، حيث قدِم ديفيد إلى أبوظبي في ستينات القرن الماضي وعمل مهندساً في قطاع النفط، وكان له دور أساسي في المراحل الأولى من تطوير هذا القطاع حتى عُين بعد ذلك مستشاراً للمجلس الأعلى للبترول ليسهم في تحديد أبرز ملامح قطاع الطاقة في الدولة.

وخلف هذا العمل، كان هناك عطاء خفي اجتهد فيه ديفيد في الماضي، ليصبح مرجعاً وثائقياً في مستقبل الوطن وحاضره، حيث وثّق بشكل كبير مراحل التطور في دولة الإمارات بدءاً من صيد اللؤلؤ والتجارة إلى قيام دولة قوية مزدهرة، كما كان مؤرخاً وكاتباً شغوفاً وألف العديد من الكتب المهمة عن التاريخ النفطي وتطوره في المنطقة.

وفي عام 2019، تبرّع ديفيد لمكتبة جامعة نيويورك أبوظبي بأرشيف يضم أكثر من 440 وحدة أرشيفية جمعها على مدى أكثر من 50 عاماً، لتصبح مرجعاً ثرياً للباحثين والطلبة.

وتوفي ديفيد هيرد عام 2024، وبقيَ إرثه شاهداً على جهوده الملهمة في دعم التعليم والتبادل الثقافي والإسهام في حفظ تاريخ دولة الإمارات.

الراحل سلطان علي العويس

كرّس حياته وما يملك في خدمة الثقافة والمعرفة وعمل الخير في دولة الإمارات والمنطقة؛ تميز «رحمه الله» بعطائه وإسهاماته النوعية المهمة في الحفاظ على الموروث الثقافي والعمل الخيري؛ وإيماناً بدور الثقافة في تعزيز المعرفة والإبداع أسس المرحوم «جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية» في عام 1987، التي لاتزال قائمةً حتى يومنا هذا، إذ تُعد من أبرز الجوائز الأدبية في العالم العربي كرم من خلالها مئات الكُتاب والمثقفين.

وبجانب إسهاماته في القطاع الثقافي، تبنّى المرحوم سلطان العديد من المبادرات الإنسانية والتنموية، مثل إنشاء المدارس والمستشفيات، وأسهم في تعزيز التعليم والرعاية الصحية محلياً وإقليمياً؛ وانطلاقًا من إيمانه بأهمية تطوير البنية التحتية، فقد بادر ببناء خمسة سدود رئيسة في الفجيرة وعجمان، مازالت توفّر المياه للمزارعين.

وفي عام 1996، قلد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سلطان علي العويس بـ«وسام زايد» من الدرجة الثانية تقديراً لإسهاماته الوطنية والثقافية.

وتوفي سلطان العويس عام 2000، تاركاً إرثاً مُلهماً يرتكز على الولاء والعطاء والتفاني في خدمة الإنسانية، حتى احتفت «اليونسكو» في شهر يونيو من عام 2025 بالذكرى المئوية لميلاده تقديراً لإسهاماته البارزة في إثراء المشهدين الثقافي والأدبي الإماراتي والعربي، ودوره في ترسيخ قيم الإبداع والمعرفة التي تتماشى مع رسالة «اليونسكو» في تعزيز الثقافة والهوية الإنسانية.

خلدون خليفة المبارك

قدّم على مدى العقدين الماضيين إسهامات نوعية ضمن مسيرة التقدم التي تشهدها أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جسد في كل منصب يشغله قيم التفاني في خدمة الوطن والكفاءة المهنية فهو قدوة ومصدر إلهام للأجيال الحالية والمقبلة، وبصفته أحد رواد الأعمال المؤثرين وراسمي السياسات العامة في دولة الإمارات، يسهم في دعم مسيرة الدولة نحو تنمية اقتصادية مستدامة ومتنوعة، ويشرف خلال مسيرته القيادية على العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تجسد رؤية القيادة المستقبلية في مختلف القطاعات، بما يشمل العلاقات الدولية الاستراتيجية والاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والتعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وبجانب إنجازاته المهنية، يجسد خلدون المبارك مبادئ الإخلاص والاهتمام والاحترام في تعامله مع الجميع، ما أكسبه التقدير والثقة من المحيطين به، وانطلاقاً من إيمانه بأهمية التمكين، فقد ركز على ترسيخ ثقافة الدعم والتميز في المؤسسات التي يتولى قيادتها وإلهام الزملاء لتقديم الأفضل دائماً، كما يحرص على إعداد جيل جديد من الكفاءات المهنية الواعدة والملتزمة بتحقيق رؤية دولة الإمارات وتطلعاتها الريادية المستقبلية.

ويتولى خلدون المبارك حالياً العديد من المسؤوليات البارزة، فهو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، وتولى قيادتها منذ تأسيسها عام 2002، كما يشغل منصب رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضوية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منذ عام 2004، إضافة إلى توليه رئاسة وعضوية عدد من مجالس الإدارات واللجان العليا على المستويين الوطني والدولي، بما يجسد بعد خبراته واتساع نطاقها، ويمثل خلدون المبارك نموذج القيادة الإماراتية القادرة على تحويل الطموح إلى إنجاز، والتحديات إلى فرص، والأفكار إلى واقع، ما يسهم في رفعة الوطن وازدهاره المستدام.

محمد بن زايد:

• أهنئ الحاصلين على «جائزة أبوظبي»، وتقديرنا لكل من يغرس قِيَم الخير، ويسهم في تعزيز روح التعاون والبذل والمسؤولية المجتمعية المشتركة.

• الحاصلون على الجائزة نماذج مُلهمة جسدت قِيَم العطاء والإيثار التي تميّز مجتمع الإمارات.

• ماضون على نهج الوالد المؤسِّس الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، في خدمة الوطن وأبنائه.