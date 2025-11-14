بن طليعة: 20 مجلس متعاملين شهرياً لتصميم خدمات «بعيون الناس»   

قال رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، المهندس محمد بن طليعة، إن الجهات الحكومية في الدولة تعقد نحو 20 مجلس متعاملين شهرياً، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور وتصميم الخدمات الحكومية الذكية بعيون الناس وآرائهم، مؤكداً أن طموح الحكومة هو أن تكون خدمات دولة الإمارات الأفضل في العالم.

وأوضح بن طليعة لـ«الإمارات اليوم»، على هامش حضوره ومشاركته في مجلس المتعاملين الأول، الذي نظمته مؤسسة الإمارات للدواء، أن مثل هذه المجالس تجسد نهج حكومة دولة الإمارات في إشراك المتعاملين بصورة فعّالة في تطوير الخدمات، مشيراً إلى أن المجلس شهد تفاعلاً كبيراً من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الدواء، الذين طرحوا ملاحظات وأفكاراً بنّاءة ستُترجم إلى خطط عمل لتطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية داخل المؤسسة.

وأضاف أن حكومة دولة الإمارات تمضي قدماً في المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يركّز على تصفير البيروقراطية الرقمية، موضحاً أن التقنية اليوم تمكّن الحكومة من تقديم خدمات متميزة وسهلة الاستخدام تغطي مختلف شرائح المجتمع، عبر التطبيقات والمنصات الذكية.

وأكد بن طليعة أن تصميم الخدمات الحكومية في هذه المرحلة يتمحور حول الإنسان أولاً، حيث يتم إشراك المتعاملين في تصميم الرحلات الرقمية والتطبيقات، بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.

وشدد على أن الحكومة لا تغفل عن فئات المجتمع التي قد تواجه صعوبة في استخدام الخدمات الرقمية، إذ مازالت مراكز الخدمة التقليدية متاحة ويتم تطويرها باستمرار، لافتاً إلى أنه تم توجيه الجهات الحكومية بعدم رد أي متعامل يصل إلى المركز، وتخصيص ركن خاص لتدريبه على استخدام الخدمات الرقمية وتقديم الدعم اللازم له حتى إنجاز معاملته بالكامل.