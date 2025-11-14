تعاون بين شرطة أبوظبي و«النقل المتكامل» لإدارة المركبات ذاتية القيادة

وقّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل بمركز النقل المتكامل ملحق مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال تنظيم وإدارة السلامة المرورية للمركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، على هامش فعاليات معرض دريفت إكس (Drift X)، بما يدعم توجهات الحكومة في تعزيز منظومة النقل الذكي وتطوير بنية تحتية مرورية آمنة ومستدامة.

ويأتي توقيع الملحق استكمالاً للشراكة القائمة بين الطرفين في تعزيز الابتكار واستشراف مستقبل النقل في الإمارة، وتحقيق بيئة مرورية آمنة ومستدامة تواكب طموحات أبوظبي ورؤيتها للمستقبل.

ووقّع الملحق عن شرطة أبوظبي مدير قطاع العمليات المركزية، العميد محمد ضاحي الحميري وعن مركز النقل المتكامل مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، الدكتور عبدالله حمد الغفلي.

وأكد مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، العميد محمد ضاحي الحميري، أن توقيع هذا الملحق يأتي في إطار الجهود المشتركة لتطوير المنظومة المرورية المستقبلية في الإمارة، ومواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية للقيادة الرشيدة نحو التحوّل إلى مدن ذكية ونماذج نقل مستدامة، مشيراً إلى أن المركبات ذاتية القيادة تمثل إحدى التقنيات المتقدمة التي تستدعي جاهزية تشريعية وفنية وبشرية لضمان تشغيلها الآمن، وفق أعلى معايير السلامة.

وأضاف أن شرطة أبوظبي ستعمل بالتعاون مع مركز النقل المتكامل على وضع الضوابط وآليات تنظيم حركة وتشغيل المركبات ذاتية القيادة، وتطوير خطط الاستجابة للحوادث الطارئة، وتبادل الخبرات العلمية والتقنية، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة لمستخدمي الطريق.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالله حمد الغفلي أن التعاون مع شرطة أبوظبي يُشكل خطوة محورية لدعم جهود إمارة أبوظبي في ريادة قطاع النقل الذكي، مشيراً إلى أن الملحق يسهم في تبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير أنظمة تشغيل حديثة وفعّالة، وتطبيق سياسات تنظيمية متقدمة تضمن أعلى مستويات السلامة والأمان.