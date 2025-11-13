برعاية منصور بن زايد.. ذياب بن محمد بن زايد يكرّم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل

تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، كرّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ووزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل الدكتور عبدالرحمن العور، الفائزين في الدورة الثالثة من الجائزة الأولى من نوعها في الدولة لتكريم الممارسات الرائدة والمتميزة في سوق العمل على مستوى شركات القطاع الخاص والقوى العاملة، خلال حفل نظَّمته الوزارة في مركز أدنيك أبوظبي.

وكُرِّم خلال الحفل 100 فائز من نحو 18,000 طلب ترشُّح تلقَّتها الجائزة في هذه الدورة، واختير الفائزون بناءً على نتائج تقييم لجان مختصة وفق معايير حوكمة شاملة تتسم بالدقة والشفافية والنزاهة، وفقاً لمعايير التوظيف والتمكين، والصحة والسلامة المهنية، والإبداع والابتكار، واستقطاب المهارات والمسؤولية المجتمعية، ومعايير أخرى لكلِّ فئة من فئات الجائزة البالغ عددها خمس فئات.

وتوجّه العور بالشكر والعرفان لسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على الرعاية المستدامة لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل منذ انطلاقتها، والتي كانت محفِّزاً للنتائج التي حقَّقتها الجائزة في دوراتها المتعاقبة، وملهماً لاستدامتها، كونها تسهم بفاعلية في جهود تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل والاستثمار.

وهنّأ في كلمته خلال الحفل الفائزين، متوجِّهاً بالشكر لكلِّ مَن ترشَّح لها، خصوصاً في ظل تقارب ملفات المشاركين التي تطلَّبت جهداً كبيراً ومعايير حوكمة دقيقة وشفّافة لاتخاذ القرار العادل، وأشاد بشركاء الوزارة من الرعاة في القطاع الخاص ولجان التحكيم وكلِّ من أسهم في إنجاح هذه الدورة من الجائزة.

وكُرِّمت خلال الحفل الشركات الفائزة في فئة «الشركات» الرئيسية، التي تُمنَح للشركات الرائدة في سوق العمل، ضمن 10 فئات فرعية، بناءً على نتائج التقييم، من أصل 11 فئة فرعية مخصَّصة لفئة الشركات.

وفازت شركة «هندسة الدرويش» بالمركز الأول ضمن فئة «قطاع الأنشطة العقارية»، وحصلت شركة «بوسيو للمقاولات»، على المركز الثاني، وتقاسم المركز الثالث أربع شركات ضمن قطاع الأنشطة العقارية، هي شركة «ويد آدمز للمقاولات»، وشركة «أسمنت رأس الخيمة»، وشركة «الصحراء لتصميم وإنشاء الحدائق»، وشركة «الصرح الكبير للإنشاءات».

وفي قطاع التجارة، فازت «مجموعة الشلهوب» بالمركز الأول، وحصلت «الشركة الأوروبية للتعهدات الميكانيكية والكهربائية» على المركز الثاني، وتقاسم كلٌّ من شركة «جي إم جي الاستهلاكية» و«شركة بن حمودة للسيارات» المركز الثالث، ضمن هذه الفئة.

وفي قطاع الصناعات، وقع اختيار اللجنة على شركة «الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)» للفوز بالمركز الأول، وفازت «شركة الخليج لصناعة القوارب» بالمركز الثاني، وتقاسم كلٌّ من «شركة عبر الخليج للخرسانة الجاهزة»، و«شركة تيراكو ا ع م المحدودة»، المركز الثالث.

وضمن قطاع الصحة في فئة الشركات حاز «المستشفى السعودي الألماني» المركز الأول، و«مختبر جي 42 الطبي»، المركز الثاني، وكلٌّ من «مستشفى إل إل إتش»، و«مركز الكندي الطبي»، و«مستشفى ميدكير» المركز الثالث.

وكرَّمت الجائزة «مدرسة إمباسدور»، لفوزها بالمركز الأول ضمن قطاع التعليم في فئة الشركات، و«مدرسة سبرینج دیلز» لفوزها بالمركز الثاني، و«مدرسة الحكمة الخاصة»، لفوزها بالمركز الثالث، أمّا في قطاع الأنشطة المالية، فقد حصلت «أميركان لايف إنشورنس»، على المركز الأول، و«ترافليكس الإمارات للصرافة»، على المركز الثاني، و«أمنيات ميدل إيست للاستثمار والإدارة»، على المركز الثالث.

وضمن «قطاع التعدين واستثمار الموارد الطبيعية»، فازت شركة «شلمبرجر میدل ایست» بالمركز الأول، وشركة «سیجما للأعمال الھندسیة»، بالمركز الثاني، وحصلت شركة «أبلايد إيه إي للدراسات في مجال الابتكار»، على المركز الأول في «قطاع المعلومات والاتصالات».

وفي قطاع «الحلول الاستشارية والعلمية»، حازت شركة «كیو إنترناشیونال كونسلتنتس» المركز الأول، وشركة «ألف للاستشارات التعليمية» المركز الثاني، وحصلت شركة «أي جي ام أس جلوبال للاستشارات» على المركز الثالث.

وفي «القطاعات الاقتصادية الأخرى»، فازت شركة «أرامكس الإمارات» عن قطاع النقل والتخزين بالمركز الأول، وشركة «نيورون» عن قطاع أنشطة الخدمات الإدارية بالمركز الثاني، وشركة «ديليفرو» عن قطاع أنشطة الخدمات الإدارية بالمركز الثالث.

أمّا الفئة الرئيسية الثانية، وهي فئة «أفضل استثمار في السكنات العمالية الرائدة»، فقد كرَّمت الجائزة الشركات الفائزة ضمن ثلاث فئات فرعية، وهي فئة «السكنات الكبرى» التي تضمُّ 10,000 عامل وأكثر، وكرمت ثلاثة سكنات ضمنها، حيث حصل سكن «مدينة التصاميم العمالية» على المركز الأول، وسكن «أريام رزين» على المركز الثاني، وسكن «نُزل» على المركز الثالث.

وفئة «السكنات المتوسطة والصغيرة» التي تضمُّ أقل من 10,000 عامل، والتي فازت ضمنها ثلاثة سكنات أيضاً، حصل سكن «إليك كونتراكتور»، على المركز الأول ضمن فئة «السكنات المتوسطة والصغيرة»، وفاز سكن «شركة الفطيم» بالمركز الثاني، وسكن «فيرست سكيوريتي قروب» بالمركز الثالث.

إضافة إلى تكريم ثلاثة سكنات ضمن الفئة الفرعية الجديدة التي أُضيفَت في هذه الدورة، وهي فئة «أفضل مبادرة لرفاهية العمال»، تمَّ تكريم سكن «المدينة السكنية لعمال البناء» عن فئة «أفضل مبادرة لرفاهية العمال» ضمن «السكنات الكبرى». وحصل عليها ضمن الفئة المتوسطة والصغيرة كلٌّ من سكن «الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«النسيم».

وتنقسم الفئة الرئيسية الثالثة وهي فئة شركاء خدمات الأعمال، التي تُمنَح للمكاتب التي تطبِّق أفضل الممارسات وتطويرها، إلى ثلاث فئات فرعية هي فئة مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وفئة وكالات التوظيف، وفئة مراكز خدمات الأعمال، والتي تكرِّم ثلاثة فائزين، بمعدل فائز واحد عن كل فئة.

وكُرِّم «تعهيد لخدمات العمالة المساعدة» للفوز بالجائزة عن فئة «مكاتب استقدام العمالة المساعدة»، وفازت شركة «مزايا للتوظيف» عن فئة «وكالات التوظيف»، وحصد مركز «فالك طيب بلاتينيوم للخدمات الحكومية» التكريم عن فئة «مراكز خدمات الاعمال».

أمّا الفئة الرئيسية الرابعة، وهي فئة القوى العاملة، التي تُمنَح للقوى العاملة المتميِّزة التي أسهمت في خدمة العمل والمجتمع في دولة الإمارات، فقد تمَّ تكريم الفائزين ضمن ثلاث فئات فرعية هي فئة القوى العاملة المتميِّزة من المستويات المهارية العليا.

وكرّمت الجائزة الفائزين في فئة «القوى العاملة المتميِّزة من المستويات المهارية العليا»، ضمن فرع القيادات الإدارية والتنفيذية، حيث كرم كلٌّ من عبدالله البريكي، مدير إدارة الأمن السيبراني، من شركة إمستيل، وأنس كادياراكام بوثيا ثوبيلاكام، مدير الموارد البشرية، من مستشفى إل إل إتش، لفوزهما بالمركز الأول. وكُرِّم سامر محمد عرسان غنام، مدير العلاقات الحكومية، من شركة أرامكس ريجيونال، لفوزه بالمركز الثاني، وفاز محمد عبدالمنعم عبدالعظيم، مدير الموارد البشرية، من شركة سبارك لصيانة وخدمات حقول النفط، بالمركز الثالث عن الفئة نفسها.

وتضمَّنت فئة «القوى العاملة المتميّزة من المستويات المهارية العليا»، فئة أصحاب المهن التخصصية، وفاز بها سيفاكومارى هاريكريشنان، طبيب الأمراض النسائية، من مستشفى ميدكير للنساء والأطفال، بالمركز الأول، ومبرمج الحاسوب، عمر محمد سعادة، من الشركة الوطنية للتموين المحدودة، بالمركز الثاني، وكُرِّم المترجم التحريري حميدة عبدالعاطي، من شركة إبم ماركس آند رايتس، والمدرسة الخصوصية، بثينة عزت الحصري لفوزها بالمركز الثالث.

وضمن الفئة الفرعية الخاصة بالكفاءات الفنية، في إطار «القوى العاملة المتميزة من المستويات المهارية العليا» أيضا، فاز وفاء خالد طيب، فني صحة وسلامة مهنية من مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية الخاصة، بالمركز الأول، وحصل مشرف البناء رانجيت سينغ كريشان سينغ، من شركة شوبا للإنشاءات، على المركز الثاني، وكُرِّم حسام الدين عثمان، فني المختبرات الطبية من شركة فيوتشر هورايزون لخدمات تزويد العاملين، لفوزه بالمركز الثالث.

وفي فئة مهن الخدمات الإدارية، وهي الفئة الرابعة والأخيرة ضمن «القوى العاملة المتميزة من المستويات المهارية العليا»، كرَّمت الجائزة كلاً من غادة محمود النقراشي، مساعد المعلم، من مدرسة جرين وود إنترناشونال، وفايباف كومار جوبتا، مدير مشروع من شركة ماجد الفطيم هايبرماركتس، لفوزهما بالمركز الأول، وحصل كلٌّ من موظف المبيعات زياد غازي عبدالحميد، من شركة نجمة الخليج للسلع، ومحمد عبدالله الدودة بوته الحرسوسي، رئيس المكتب التنفيذي من شركة سايبرجيت للحماية الإلكترونية، على المركز الثاني، وفاز موظف خدمة العملاء محمد معروف إسلام، من شركة القوة لخدمات الحراسة، بالمركز الثالث.

وفي «فئة القوى العاملة المتميزة – المستويات المهارية الأخرى»، التي تشمل فئة المهن البسيطة، وفئة المهن الحرفية، وفئة مهن مشغلي الآلات، كُرِّم ثلاثة أفراد لكلٍّ منها، فقد حصل جعفر خان، وهو مساعد صباغ من شركة عبدالباقي لمقاولات البناء، على المركز الأول في «المهن البسيطة»، وعامل النظافة نصرالدين خان، من شركة النجمة الفريدة العالمية للصيانة المباني، المركز الثاني، وحصل محصل التذاكر نافين نايني جانجاياه نايني، من شركة إنتجريتد لخدمات صف السيارات، على المركز الثالث.

وفي فئة «القوى العاملة المتميزة – المستويات المهارية الأخرى»، فاز نجار البناء ديدار سينغ بهاجان سينغ، من شركة الأثر لخدمات التوظيف، بالمركز الأول، ومشرف صيانة المركبات داكشنامورتي فاليكانان فاليكانان، من شركة النابودة للسيارات، بالمركز الثاني، وعامل تثبيت الفولاذ إدريس خان رسول خان، من شركة شاه فهد خان لمقاولات النجارة المسلحة، بالمركز الثالث.

وحصل أنيل كومار بادمانابهان، مشغل أدوات المكائن من شركة مشاريع سيجما، على المركز الأول في فئة مهن مشغلو الآلات، ضمن فئة «القوى العاملة المتميزة - المستويات المهارية الأخرى»، وعامل تجميع المكائن، مصطفى عبدالله كامل محمد التحيوي، من شركة إس كي إم للتكييف، بالمركز الثاني، وإعجاز أحمد غلام وهو سائق دراجة نارية، من شركة ديلكو إكسبريس لخدمات توصيل الطلبات، على المركز الثالث.

وشملت فئة «العمالة المساعدة»، وهي الفئة الأخيرة ضمن «فئة القوى العاملة المتميّزة»، حيث تمَّ تكريم كلٍّ من العاملة المنزلية مايمونا أيونان، والعاملة المنزلية جمهيوايالاجي سوماواثي في فئة الرعاية المنزلية. وكُرِّم كلٌّ من المزارع محمد إلياس سركير، والسائق الخاص بشير كانيانكاندي مامو كانيانكاندي، والعامل عمر خان ناندرخان في فئة الدعم المنزلي.

وكرَّمت الجائزة المؤثر الاجتماعي عبدالله الرئيسي، والمؤثرة الاجتماعية فاطمة عبدالله، ضمن فئة المؤثر الاجتماعي، لدورهما الفاعل في تعريف المجتمع بتشريعات ومبادرات سوق العمل.

وفي الفئة الرئيسية الخامسة، وهي فئة «روّاد سوق العمل»، التي تُمنَح بقرار مباشر من لجنة الجائزة للشركات والقوى العاملة والشركاء الاستراتيجيين وممَّن لهم دور ملموس في تطوير سوق العمل الإماراتي، التي تكرِّم الفئات التي تغطي جوانب مختلفة من سوق العمل الإماراتي، بدءاً من المنشآت الكبرى والصغيرة والمتوسطة، مروراً بالعمالة المتميزة وصولاً إلى خدمات الأعمال والمساهمين الاستراتيجيين.

وفي مجال روّاد سوق العمل حصلٌّ كل من مجموعة ماجد الفطيم، وشركة الفطيم، وشركة داماك، وشركة عبدالواحد الرستماني، وشركة الدار، وشركة الأنصاري للصرافة على التكريم الفردي، لدورهم المحوري في تطبيق سياسات سوق العمل ودعم مبادرات الامتثال، ودعم مبادرات سوق العمل، ورعاية الدورة الثالثة من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، وكُرِّم الشركاء الاستراتيجيون ضمن فئة «روّاد سوق العمل»، حيث كرَّمت الجائزة كلٌّ من «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، ومصرف الإمارات المركزي، وسلطة السكن العمالي بوصفهم الشركاء الاستراتيجيين للوزارة الداعمين لتطبيق سياسات سوق العمل وضمان الامتثال للسياسات والتشريعات.

وتحصل الشركات الفائزة بالجائزة على مزايا عدة تشمل تصنيفها في الفئة الأولى ضمن تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتالياً الاستفادة من خصومات على خدمات الوزارة بما يحقِّق لها وفراً مالياً، وتحصل جميع الشركات الفائزة على التصنيف الماسي في الوزارة وتشمل مزاياها الأولوية في إنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميّزة.

ويحصل صاحب المركز الأول في جوائز القوى العاملة، على جائزة نقدية تبلغ 100,000 درهم، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة نقدية تبلغ 75,000 درهم، ويحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 50,000 درهم.

وحظيت الجائزة برعاية عشر شركات كبرى في الدورة الثالثة، في إطار مسؤوليتها المجتمعية والتزامها بدعم مبادرات سوق العمل، شملت «داماك»، و«الدار العقارية» ضمن فئة الرعاية الماسية. و«المجمع التأميني» و«شوبا العقارية» ضمن الرعاية البلاتينية، وشركة الاتصالات المتكاملة «دو»، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، ومركز الوثائق الإلكتروني، وشركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة الأنصاري للصرافة ضمن فئة الرعاية الذهبية، ومجموعة عبدالواحد الرستماني ضمن فئة الرعاية الفضية.