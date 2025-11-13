"طرق دبي" توظف أحدث التقنيات لتعزيز الرقابة الذكية على وسائل النقل

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مركز الرقابة الذكي بمؤسسة المواصلات العامة يضطلع بدور محوري في تعزيز الأمن والسلامة في قطاع رقابة أنشطة النقل، عبر توظيف أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي لضمان الامتثال للتشريعات واللوائح المنظمة لنقل الركاب في الإمارة.

يتولى المركز إدارة وتشغيل وتطوير الأنظمة الرقابية بشكل مستمر، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة على مختلف وسائل النقل، مثل مركبات الأجرة والنقل الفاخر ومسارات الحافلات وشركات الحجز الإلكتروني، إلى جانب العمل على وضع خطط متقدمة لأتمتة المخالفات باستخدام التقنيات الذكية.

وقال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، إن المركز رصد خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 أكثر من 428 ألف حالة متابعة في قطاع مركبات الأجرة والنقل الفاخر، أسفرت عن تحديد 29 ألفاً و886 حالة تجاوز وعدم التزام بالقوانين واللوائح. وشملت الحالات المرصودة 3127 مخالفة للسرعات المحددة على الطرق، و652 حالة عدم ربط حزام الأمان، و4251 حالة انشغال باستخدام الهاتف أثناء القيادة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع مستويات السلامة على الطرق وتعزيز ثقة مستخدمي النقل بخدمات الهيئة.

وأكد البلوشي أن المركز يعمل على توسيع نطاق مهامه ضمن خططه المستقبلية، لتشمل عمليات رصد تتعلق بسلوكيات سائقي مركبات الأجرة والنقل الفاخر، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب.