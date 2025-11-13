العور: 156 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص و14% نمو في منشآته

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة رئيس اللجنة الإشرافية لـ«جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، الدكتور عبدالرحمن العور، أن القوى العاملة الإماراتية سجلت نموًا تجاوز 11% خلال العام الماضي وارتفعت نسبة فئة العمالة الماهرة بنسبة تفوق 13% منهم وأن أكثر من 156 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص وذلك حتى نهاية أكتوبر 2025، مشيراً إلى أن منشآت القطاع الخاص الجديدة شهدت نموًا يزيد على 14% ما يعكس الثقة العالية لأصحاب الأعمال والمستثمرين.

جاء ذلك خلال إلقاء كلمته في حفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل التي عقدت اليوم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، حيث قال ان الاحتفاء اليوم بالممارسات الرائدة في سوق العمل يسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء الاقتصاد المعرفي التنافسي وتطوير بيئة الأعمال ورسم ملامح الاقتصاد المستقبلي لتكون الامارات بين الاقتصادات الأكثر نمواً عالمياً وتحقيق معدلات أداء عالي.

وقال:"كل هذه النجاحات تمت بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة في تصدر سوق العمل الاماراتي المرتبة الأولى في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية وهو ما يبعثنا للفخر ويحفزنا في الوقت نفسه ونحن نحاول تحقيق المزيد من الإنجازات بالتعاون مع القطاع الخاص والعاملين فيه بالكفاءة الوطنية والعالمية".

وتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، أن الدورة الثالثة شهدت استقبال أكثر من 18 ألف طلب ترشح للمشاركة، بزيادة تقدر بنحو 134 % مقارنة بعدد طلبات الترشح للجائزة في دورتها الثانية والتي بلغت نحو 7700 طلب، ما يعكس تنامي أهمية الجائزة، وموثوقيتها لدى الشركات والأفراد، ودورها المحوري في تعزيز اهتمام الشركات والتزامها بالمتطلبات الريادية للجائزة وتطوير نماذجها التشغيلية وامتثالها للتشريعات.