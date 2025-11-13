انطلاق فعاليات حوار "تريندز للبحوث والاستشارات" السنوي الثاني حول الذكاء الاصطناعي

انطلقت، صباح اليوم، في أبوظبي أعمال حوار مركز تريندز للبحوث والاستشارات السنوي الثاني حول الذكاء الاصطناعي، تحت عنوان "الدبلوماسية التكنولوجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ويقام الحدث بالشراكة الإستراتيجية مع مجلس الأمن السيبراني و23 جهة وطنية ودولية، وبمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء العالميين من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكي (CSIS)، وشركات غوغل وأوبن أيه آي (OpenAI) وG42، إلى جانب جامعات محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وخليفة ونيويورك أبوظبي وغيرها من المؤسسات الأكاديمية.

ويبحث المشاركون في الحوار في ثلاث جلسات رئيسة أحدث التطورات في مجالي الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية التكنولوجية، من خلال مناقشة تعزيز الشراكات الأمريكية – الخليجية في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والأبعاد الجيوسياسية للذكاء الاصطناعي وتأثيره في موازين القوى والعلاقات الدولية والقوة الناعمة عبر الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية ودورها في بناء جسور التواصل والتنمية المستدامة.