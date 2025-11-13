منصور بن زايد يبحث التعاون مع مدير المصرف العربي للتنمية في إفريقيا

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بقصر الوطن في أبوظبي، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، الدكتور سيدي ولد التاه.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره، بما يسهم في دعم المبادرات التنموية في الدول الإفريقية، ويعزز الروابط بين دولة الإمارات ودول قارة إفريقيا، ويفتح مجالات أوسع للعمل على تحقيق التنمية المستدامة في القارة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على دعم الجهود التنموية في إفريقيا، انطلاقاً من نهجها الراسخ في تعزيز التعاون الدولي، وتمكين المجتمعات من تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

من جانبه، عبّر الدكتور سيدي ولد التاه عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على دعمها المتواصل للمشروعات التنموية في إفريقيا، مشيداً بدورها الريادي في العمل التنموي والإنساني.