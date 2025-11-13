«وقف الحياة» تتجه لتأسيس شركة جديدة لإدارة الأصول وعلاج 300 مريض سنوياً

صرحت مديرة إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في هيئة أوقاف أبوظبي، ندى القاسمي، بأن إجمالي الإسهامات المالية التي جمعتها حملة «وقف الحياة» بلغت أكثر من 900 مليون درهم من 200 ألف مساهمة، بحلول منتصف يونيو الماضي، مشيرة إلى الاتجاه لتأسيس شركة جديدة لإدارة أصول المبادرة.

وتفصيلاً، قالت القاسمي لـ«الإمارات اليوم»، إن «وقف الحياة» حملة مجتمعية رائدة أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر (أوقاف أبوظبي)، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، لدعم المصابين بالأمراض المزمنة تحت شعار «معك للحياة»، بهدف تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية وتغطية نفقات العلاج للفئات الأكثر احتياجاً.

وأضافت أن الحملة تهدف إلى تأسيس صندوق وقف صحي مستدام، لدعم علاج المرضى المصابين بالأمراض المزمنة، ورعاية أصحاب الهمم وكبار المواطنين، ضمن رؤية إنسانية وتنموية تسعى لتعزيز التضامن المجتمعي وضمان استمرارية العطاء.

وأكدت أن الحملة شهدت مشاركة كبيرة من المتبرعين، حيث تمكنت خلال أول أسبوع من جمع 115 مليون درهم من 33 ألف مساهم، وبعد أسبوعين تمكنت من جمع 509 ملايين درهم من 93 ألف مساهم، الأمر الذي يعكس حجم الإقبال ونجاح الحملة.

وذكرت أنه «في خطوة تُجسّد مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوقفي نتجه لتأسيس شركة وقف الحياة، لإدارة وتنمية وحماية أصول الوقف بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة تخدم المجتمع، وتستهدف علاج 300 حالة مرضية سنوياً من الفئات المستهدفة».

وأوضحت أن حملة وقف الحياة ستسهم في تمويل علاج خمس حالات رئيسة وهي، علاج السرطان، واضطراب الدم، والفشل الكلوي المزمن، وأصحاب الهمم، والعلاج للعودة إلى الأوطان.

أما عن فئات المستهدفين فهم العاملون من ذوي الدخل المنخفض، وكبار السن من المقيمين غير المواطنين، وأطفال الأسر ذوي الدخل المنخفض.

وحول أبرز مشروعات استثمار «وقف الحياة»، أوضحت القاسمي أنها تشمل أدوات استثمار وقفي طويل الأمد، إذ تشمل مركزاً مجتمعياً بقيمة 50 مليون درهم، وهو أول مشروع ضمن حملة «وقف الحياة»، ويجمع بين التسوق والترفيه والثقافة في مكان واحد ليكون منصة للتفاعل المجتمعي.

وتشمل مشروع «بوكس هب» بقيمة 10 ملايين درهم، وهو وجهة مجتمعية عائلية مبتكرة تجمع بين الطعام والترفيه والتسوق، ويوفر خدمات الطلب من السيارات ومسارات مشي مريحة.

وكذلك تشمل مشروعاً عقارياً بالتعاون مع «الدار» بقيمة 70 مليون درهم، وهو تطوير استثماري وقفي يُخصَص ريعه لدعم العلاج والرعاية الصحية للفئات المستهدفة.

جدير بالذكر أن إطلاق الحملة يأتي ضمن «وقف الرعاية الصحية»، الذي أطلقته هيئة أوقاف أبوظبي ودائرة الصحة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، بقيمة مليار درهم، في مايو 2024، لتعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتوفير تمويل مستدام ومستمر للمساعدة في علاج المصابين بالأمراض المزمنة من الفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.