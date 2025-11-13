105 محطات لرصد المناخ في الدولة بنمو 13% خلال 4 سنوات

كشف تقرير «أرقام الإمارات الموحدة»، الصادر خلال «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025»، عن زيادة ملحوظة في عدد محطات رصد عناصر المناخ المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، إذ بلغ عددها 105 محطات خلال عام 2024، مقارنة بـ93 محطة في عام 2020، بنمو 13%.

وأوضح التقرير، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن هذه الزيادة تعكس حرص الدولة على اتخاذ تدابير استباقية للتصدي لأي تغيرات مناخية، لافتاً إلى أنه من المحتمل أن يتسبب التغير المناخي في دولة الإمارات في ارتفاع درجات الحرارة، وقلة الأمطار والجفاف وزيادة مستوى البحر والعواصف، لذا قامت الدولة بجعل التصدي لتداعيات التغير المناخي هدفاً رئيساً لتحقيق التنمية المستدامة.

ووفقاً للبيانات، تتوزع محطات رصد عناصر المناخ حسب نوع الموقع خلال العام الماضي، بواقع 80 محطة برية، و11 في الجزر، وسبع محطات في المطارات، وست محطات جبلية، وواحدة ساحلية.

وسلط التقرير الضوء على أبرز البيانات المناخية للعام الماضي، حيث رصد التقرير تبايناً كبيراً بين فصلي الصيف والشتاء، إذ سجلت أعلى درجة حرارة في الدولة خلال يونيو (51.7 درجة مئوية)، تلاه شهرا يوليو (50.8 درجة)، وأغسطس (50.7 درجة)، في حين بلغت 48.9 درجة في مايو، و47.6 في سبتمبر، و43.5 في أكتوبر، و41.8 في أبريل، و40.1 في نوفمبر، و39.1 في مارس، و37.9 في فبراير، و33.8 في يناير، و32.2 درجة في ديسمبر.

أما درجات الحرارة الصغرى، فسُجلت أدنى درجة حرارة في مارس بـ2.3 درجة مئوية، تلاه فبراير (2.9 درجة)، ثم ديسمبر (4.3 درجات)، ويناير (5.3 درجات)، ونوفمبر (7.0 درجات)، وأبريل (7.2 درجات)، ومايو (11.1 درجة)، وأكتوبر (12.8 درجة)، وسبتمبر (18.1 درجة)، وأغسطس (18.7 درجة)، ويونيو (18.4 درجة)، بينما سجل يوليو أعلى درجة حرارة صغرى بواقع 21.8 درجة مئوية.

وأظهرت البيانات المتعلقة بمتوسط كمية الأمطار المسجلة في الدولة، أن أبريل كان الأكثر غزارة، حيث بلغ المتوسط 102.0 مليمتر، تلاه شهرا فبراير (26.8 مليمتراً)، ومايو (23.0 مليمتراً)، وبلغ المتوسط في مارس 19.3 مليمتراً، وفي سبتمبر 7.2 مليمترات، وفي أكتوبر 3.8 مليمترات، وأغسطس 3.8 مليمترات، ويوليو 3.5 مليمترات، ويونيو 3.2 مليمترات، وديسمبر 1.7 مليمتر، بينما سجل شهرا يناير ونوفمبر أقل متوسط بواقع 0.5 مليمتر لكل منهما.

وعلى مستوى محطات الأرصاد الرئيسة، سجل مطار الفجيرة أعلى إجمالي لهطول الأمطار خلال العام الماضي بواقع 420.66 مليمتراً، كما سجل أعلى عدد للأيام الماطرة بواقع 35 يوماً، تلاه مطار العين بكمية 272.51 مليمتراً خلال 27 يوماً، ومطار دبي بكمية 299.29 مليمتراً خلال 22 يوماً.

وفي ما يخص الظواهر الجوية الأخرى للعواصف الرعدية والضباب، فقد كان مطار الفجيرة ومطار العين الأكثر تسجيلاً لأيام العواصف الرعدية بواقع 16 يوماً لكل منهما، تلاهما مطار أبوظبي بـ12 يوماً، ومطار دبي بتسعة أيام، ومطار الشارقة بثمانية أيام، ومطار رأس الخيمة بخمسة أيام.

وفي ما يتعلق بأيام الضباب، سجل مطار رأس الخيمة العدد الأكبر بواقع 10 أيام، تلاه مطار الشارقة بسبعة أيام، ثم مطارا أبوظبي والعين بستة أيام لكل منهما، بينما لم يسجل مطار دبي ومطار الفجيرة أي أيام ضباب خلال عام 2024.

