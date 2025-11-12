تطبيق تعرفة المواقف العامة للمركبات بمنطقتين جديدتين في دبي

أعلنت شركة "باركن" عن تطبيق تعرفة جديدة للمواقف العامة في منطقتيتن جديدتين في منطقة مجمع دبي للعلوم ومدينة دبي للإنتاج، وحددت التعرفة لعدد الساعات والاشتراكات الشهرية، وذلك في إطار تنظيم إدارة المواقف في هذه المناطق الحيوية.

وأوضحت أنه تم تحديد هذه المواقف الجديدة ضمن الرمز(F)، كما تم تركيب ووضع لوحات إرشادية واضحة في الموقع لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة.

التعرفة بالساعات

وأوضحت أن التعرفة الجديدة للمواقف المشمولة في تلك المناطق يتم تطبيقها خلال ساعات العمل المحددة من 8 صباحًا حتى 10 مساءً، وتبدأ التعرفة بسعر 4 دراهم للساعة الواحدة، و8 دراهم لساعتين، و12 درهم لثلاث ساعات، و16 درهم لأربع ساعات.

أما بالنسبة للمدد الأطول، فتبلغ التعرفة 20 درهم لخمس ساعات، و24 درهم لـ 6 ساعات، و28 درهم لـ 7 ساعات، وتصل إلى 32 درهم لمدة 24 ساعة.

الاشتراكات الشهرية

وأعلنت "باركن" أيضاً عن توفير أسعار اشتراكات متنوعة للمواقف العامة لتلبية احتياجات الموظفين والزوار على المدى الطويل، وتشمل خيارات الاشتراكات "اشتراك شهري بسعر 315 درهم، واشتراك لثلاثة أشهر بسعر 840 درهم، واشتراك لستة أشهر بقيمة 1680 درهم، وللاشتراك السنوي، يبلغ السعر 2940 درهم"، وتهدف هذه الخيارات إلى توفير مرونة أكبر للمستخدمين وضمان سهولة توفر المواقف في المنطقتين.