مركز النقل المتكامل يطلق أول منصة متكاملة لإدارة العمليات التشغيلية والتجريبية للمركبات ذاتية القيادة

ضمن مشاركته في معرض دريفت إكس2025 المقام ضمن النسخة الافتتاحية من "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة" الذي يُنظِّمه "مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة"، أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل عن إطلاق منصة إدارة العمليات التشغيلية والتجريبية المتكاملة للمركبات ذاتية القيادة (AViTOMS) وهي منصة رقمية مركزية متقدمة تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تهدف إلى إدارة جميع مراحل اختبار وتشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، وتعزيز كفاءة التشغيل والسلامة في استخدام هذه التقنيات المتقدمة بما يتماشى مع التشريعات المعتمدة في هذا القطاع.

وتغطي المنصة جميع المراحل التشغيلية للمركبات الذاتية في إمارة أبوظبي، بدءًا من التسجيل وتقديم الطلبات والحصول على التصاريح، مرورًا بالإشراف على التجارب وتحليل البيانات الفنية، وصولًا إلى التشغيل التجاري الكامل، بما يضمن سلامة العمليات ودقة الإجراءات في كل مرحلة.

وتتيح المنصة لمركز النقل المتكامل الإشراف الكامل على التجارب التشغيلية للمركبات الذاتية من خلال استقبال ومراجعة الطلبات وتقييم جاهزية الشركات وإصدار التصاريح وفق أربع مراحل اختبارية منظمة، مع متابعة العمليات في الوقت الفعلي والتدخل عند الحاجة، بما يعزز سرعة الاستجابة وكفاءة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتضم المنصة مجموعة من الأدوات الذكية التي تتيح إدارة متكاملة للعمليات، تشمل بوابة إلكترونية لتقديم الطلبات، ونظام سير عمل رقمي، وخرائط تفاعلية لتتبع المركبات في الوقت الفعلي، ولوحات تحكم لمتابعة الحالة التشغيلية والحوادث، إضافةً إلى خاصية الإيقاف الفوري عند رصد أي خلل تشغيلي. كما توفر المنصة تبادلًا فوريًا وآمنًا للبيانات بين الجهات المعنية لضمان الرقابة المستمرة وتعزيز الامتثال التشغيلي.

وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: "تشكّل المنصة نقلة نوعية في مسيرة تنظيم وتشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، إذ تساهم في تعزيز كفاءة التشغيل ورفع معايير السلامة من خلال منظومة رقمية موحدة تتيح الإشراف الذكي على جميع مراحل الاختبار والتشغيل. ويأتي هذا المشروع انسجاماً مع رؤية أبوظبي في بناء منظومة نقل آمنة وذكية ومستدامة، تدعم التحول الرقمي وتواكب التطورات العالمية في مجال الأنظمة الذاتية."

ويجسد إطلاق منصة AViTOMS الدور الريادي لمركز النقل المتكامل في تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع النقل الذكي في إمارة أبوظبي، من خلال تطوير أدوات رقمية متقدمة تسهم في رفع كفاءة التشغيل وضمان أعلى معايير السلامة. كما يعكس التزام المركز بدعم توجهات الحكومة نحو تبني التقنيات المستقبلية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لبناء منظومة نقل متكاملة وذكية ومستدامة، ترسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في مجال التنقل الذاتي.