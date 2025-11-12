اختتام فعاليات «أسبوع مستقبل المدن» بمشاركة عالمية واسعة

اختُتمت، أمس، في دبي فعاليات «أسبوع مستقبل المدن»، الذي نظّمه متحف المستقبل بالتعاون مع بلدية دبي، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز جاهزية المدن للمستقبل، عبر التكنولوجيا والتصميم الاستباقي والابتكار الحضري.

وشهدت فعاليات الحدث، يومَي 10 و11 نوفمبر الجاري، في متحف المستقبل حضوراً واسعاً من الخبراء والمختصين والأكاديميين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المحلية والدولية، إلى جانب عدد كبير من أساتذة وطلاب الجامعات الإماراتية.

وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «يعكس نجاح أسبوع مستقبل المدن التزام دبي الدائم بتعزيز دورها الريادي في تطوير مفاهيم جديدة للحوكمة الحضرية وتخطيط المدن المستدامة، بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة في جعل دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية التي تضع رفاه الإنسان في صميم أولوياتها، وقد شكّل الأسبوع فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة تُسهم في صياغة حلول حضرية مبتكرة، تُواكب متطلبات المستقبل، وتدعم مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول: «مستقبل المدن لن يقوم على الحلول التقليدية، بل على الابتكار الجريء لمواجهة تحديات عالمية متسارعة».

وأضاف: «هدفنا أن تكون دبي مختبراً عالمياً لهذه التحولات، حيث تتلاقى التكنولوجيا مع الطبيعة لضمان رفاهية الإنسان واستدامة الحياة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتطوير الأفكار والتجارب التي تعيد رسم مستقبل المدن».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، ماجد المنصوري: «نجح أسبوع مستقبل المدن في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للحوار حول مستقبل المدن الرقمية والمجتمعات الذكية».

وركّزت فعاليات اليوم الثاني، ضمن محور «المدن الرقمية وصناعة المكان ومستقبل المجتمعات»، على تصميم مدن تتمحور حول الإنسان، وتستفيد من التقنيات الرقمية في تعزيز جودة الحياة، وشهدت كلمات رئيسة ونقاشات موسّعة.

واختُتمت أعمال الأسبوع بكلمات ختامية وتكريم للشركاء والجهات المشاركة، تأكيداً على التزام دبي مواصلة ترسيخ مكانتها منصةً عالمية لتصميم مستقبل المدن والمجتمعات، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بما يُسرّع تبني الحلول المبتكرة، ويُرسّخ نموذجاً إماراتياً رائداً في التنمية الحضرية المستدامة.