بلدية دبي تطلق «العين الذكية» لمتابعة المساحات الخضراء وصحة النباتات

أطلقت بلدية دبي مبادرة «عين البلدية الذكية»، التي ستستخدم الطائرات بدون طيار المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتكون عيناً رقابية ذكية ومتنقلة للبلدية من السماء، وذلك لمتابعة حالة المساحات الخضراء وقياس صحة النباتات وإرسال التقارير مباشرة للتنبؤ بالتحديات المحتملة على صحتها، بما يعزز قدرة بلدية دبي على الإدارة الذكية للمدينة، وتعزيز نهجها كبلدية استباقية تدير المدينة ببيانات المستقبل.

وستجري الطائرات مسحاً جوياً وميدانياً للمساحات الخضراء الشاسعة في دبي، وتصل مساحتها إلى 52 مليون متر مربع، وتحليل صحة النباتات ورصد أي تحديات محتملة في الري أو الآفات، إلى جانب تحليل البيانات فورياً عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يتيح للبلدية الانتقال إلى الصيانة التنبئية والاستباقية ومعالجة التحديات قبل حدوثها، وضمان استدامة الغطاء النباتي.

ووقّعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع شركة «عنان السماء يو إيه في لصناعة طائرات التحكم عن بعد»، بهدف تطوير مسارات التعاون المشترك والبنّاء في مجال تطوير وتوظيف أحدث تقنيات الطائرات بدون طيار، وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتعزيز العمل البلدي والعمليات الميدانية والرقابية، والمحافظة على استدامة الأصول الحضرية والبيئية، بما يدعم رؤية دبي المستقبلية لتكون المدينة الأفضل والأجمل والأكثر استدامة.

وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «هدفنا بلدية استباقية رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة العمل البلدي وهندسة المظهر الحضاري للمدينة»، موضحاً أن التعاون الجديد مع شركة عنان السماء يمثل خطوة متقدمة تعزز من جهودنا لنكون بلدية استباقية رائدة مدعومة بالطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي لإدارة العمل البلدي وتطوير الخدمات الميدانية في المدينة، ونوظف أحدث الابتكارات لإدارة منظومة الزراعة التجميلية والتشجير في دبي».