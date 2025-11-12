مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية ينطلق 16 الجاري

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت وزارة الدفاع استعدادها التام لاستضافة النسخة الـ12 من مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية (DIACC)، التي تنطلق 16 نوفمبر الجاري، تحت عنوان «الحد فرط صوتي - إعادة تصور القوة الجوية عبر الفضاءات غير المتكافئة».

وتمثل النسخة الجديدة التجمع الأكبر لقادة أركان القوات الجوية منذ عام 2003، حيث ستشهد مشاركة أكثر من 100 وفد رسمي عالمي من كبار رؤساء وقادة القوات الجوية وصناع القرار العسكريين وشركات التصنيع من جميع أنحاء العالم.

وأكد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، اللواء الركن راشد محمد الشامسي، اكتمال الاستعدادات للفعاليات، التي من المقرر أن تنطلق قبل افتتاح معرض دبي للطيران 2025، بيوم واحد، مشيراً إلى أن المؤتمر يعكس مكانة دولة الإمارات منصةً عالميةً للقادة الجويين، حيث ستمثل لهم الفعاليات فرصة لاستشراف التحديات المستقبلية للقوة الجوية وسط التقدم السريع للتكنولوجيا.

ولفت إلى أن الحدث يؤكد التزام دولة الإمارات، مسترشدة بقيادتها، بدعم الاستعداد الشامل والتنسيق الدفاعي والبيئات التشغيلية المشتركة التي تعزز الأمن الإقليمي والعالمي، وقال: «إن الفعاليات ليست مجرد مؤتمر عسكري فحسب، بل مجلس للقوات الجوية والدفاع الجوي يستشرف تشكيل مستقبل التفوق الجوي والفضائي، إضافة إلى أدوات الردع الاستراتيجية في بيئة متسارعة التطور»، مضيفاً: «كما يمثل المؤتمر منصة عالمية للرؤى الاستراتيجية لمواجهة تحديات الدفاع الجوي والفضائي الحديثة».

ونوه بأن المؤتمر يتميز بقدرته على تقديم ومناقشة التحديات التشغيلية المستقبلية مع مجموعة استثنائية من قادة القوات الجوية العالمية، ومن ثمّ استكشاف رؤى وحلول عملية ضمن منصة دولية يحددها التعاون والثقة المتبادلة والصداقة المهنية.

وأشار اللواء الركن راشد محمد الشامسي إلى أن موضوع هذا العام يعكس المفاهيم التشغيلية المستقبلية للقوة الجوية، مع التأكيد على أقصى قدر من الاستعداد والتفوق التكنولوجي والتكامل متعدد الأبعاد عبر بيئات المعارك متزايدة التعقيد، لافتاً إلى أن النسخة الـ12 تأتي في وقت محوري، حيث يشهد العالم تسارعاً غير مسبوق في تطوير التقنيات الفرط صوتية، والذكاء الاصطناعي وأنظمة الطائرات غير المأهولة، ما يخلق واقعاً جديداً يتطلب الاستعداد والقدرة السريعة على التكيف.

ويعد المؤتمر، منذ انطلاقته عام 2003 في نسخته الأولى، منصة استراتيجية عالمية، أثبتت قدرتها على توحيد قادة القوات الجوية حول العالم، في حوار استراتيجي رفيع المستوى لمعالجة التحولات الرئيسة في أنظمة القتال الجوي والفضائي، وتوقع أدوات الحرب المستقبلية.

