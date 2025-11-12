انطلاق مؤتمر «الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول» في أبوظبي

تحت رعاية الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، الذي يُعقد بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وجهاز أبوظبي للمحاسبة، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين من أكثر من 90 دولة، و26 منظمة دولية، إلى جانب ما يزيد على 200 خبير ومسؤول من دول العالم المختلفة.

وشهد حفل الافتتاح رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، ونائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان بن تميم، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء.

وأكّد قائد عام شرطة أبوظبي أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي المرموق، تُجسّد التزامها الراسخ بمبادئ النزاهة والشفافية وصون المال العام، وتعكس مكانتها الريادية في دعم الجهود العالمية لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

وقال إن القيادة الرشيدة للدولة تولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، إيماناً بأن الفساد يُمثّل أحد أبرز التحديات أمام التنمية المستدامة، وأن مكافحته مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات.

وأضاف أن المؤتمر يُشكّل منصة عالمية لمناقشة أفضل الممارسات في مكافحة الفساد واسترداد الأصول غير المشروعة، بما يسهم في تعزيز العدالة المالية وحماية الاقتصاد العالمي، ويتضمن جلسات وورش عمل تفاعلية تسلّط الضوء على أحدث الآليات في تتبع واسترداد الأصول، ودور الإنتربول في التنسيق الدولي، إلى جانب مناقشة قضايا النزاهة في الرياضة، وتعزيز التعاون مع القطاعين الخاص والمجتمع المدني، لترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة.

واستعرض رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» أبرز إنجازات الإنتربول، منذ تأسيس مركز مكافحة الجرائم المالية والفساد عام 2022، وشملت تنفيذ أكثر من 60 عملية دولية مشتركة، واستعادة أصول غير مشروعة تفوق قيمتها 650 مليون دولار، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين 196 دولة عضواً من خلال منصات آمنة وآليات مبتكرة، مثل «I-24/7» و«I-GRIP» والنشرات الفضية لاسترداد الأصول، إلى جانب نجاح عمليات كبرى، مثل: «HAECHI» و«Serengeti» و«First Light» في تفكيك شبكات إجرامية عابرة للحدود.