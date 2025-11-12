منصور بن محمد: دبي تواصل تزويد منظومة الأمن والسلامة بأحدث التقنيات

أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أن منظومة الدفاع المدني في دبي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز أمن المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات، وأن الارتقاء بجاهزية منظومة الدفاع المدني بدبي أولوية أساسية، مشيراً إلى أن التطوير المستمر للأنظمة والتقنيات يعكس التزام دبي الراسخ بالحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، مقر القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، حيث كان في استقباله لدى وصوله، القائد العام للدفاع المدني - دبي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، وعدد من كبار الضباط ومديري الإدارات الفرعية.

واطلع سموه خلال الزيارة على منظومة المكافحة والسيطرة، وأسطول الآليات الحديثة والمعدات التخصصية والتقنية المستخدمة في عمليات التدخل السريع، والتي تسهم في رفع الكفاءة ومعدل الاستجابة للحوادث، إلى جانب الآليات البحرية المخصصة لتأمين المشاريع الحيوية على سواحل دبي، والروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تمثل إضافة نوعية في عمليات الإطفاء والسيطرة.

وقال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تتمتع دبي ببنية تحتية متقدمة، تدعمها منظومة متكاملة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وما تمتلكه القيادة العامة للدفاع المدني في دبي من معدات وآليات حديثة وتطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي يجسّد رؤية واضحة تقوم على دمج الابتكار بالتطبيقات الميدانية، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الدفاع المدني، وتحسين فاعلية الاستجابة للحوادث».

وأضاف سموّه: «إن منظومة التدريب والتأهيل، وبرنامج (كفاءة)، والتحديث المستمر لقدرات كوادر الدفاع المدني يمثل محوراً رئيساً في تعزيز جاهزية الإمارة، وستواصل دبي، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، دعم منظومة الأمن والسلامة، وتزويدها بأحدث التقنيات لضمان بيئة آمنة ومستقرة لسكانها وزوارها».

كما تابع سموه، خلال الزيارة، عرضاً لمنظومة التدريب والتأهيل، التي تشمل دورات أساسية وتخصصية، ونظام «كفاءة» للاختبارات الفنية، إضافة إلى برامج التدريب المتقدمة على تقنيات الروبوتات والطائرات بدون طيار (الدرون)، بما يضمن جاهزية الكوادر والمعدات وفق أعلى المعايير العالمية.

وتسير القيادة العامة للدفاع المدني في دبي بخطى ثابتة ومدروسة نحو تعزيز منظومة الأمن والسلامة في إمارة دبي، مستندةً إلى رؤية واضحة تجعل من الريادة العالمية هدفاً استراتيجياً، وتواصل القيادة تطوير برامجها التخصصية التي تعزز التكامل بين التقنيات الحديثة والعمليات الميدانية، بما يسهم في رفع كفاءة وجاهزية فرق الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات بأعلى درجات الاحترافية، لترسخ مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم أماناً وسلاماً.

