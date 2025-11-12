80 باحثاً من 30 جامعة يشاركون في ملتقى «طرق دبي»

نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، من خلال إدارة الابتكار والريادة في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية «ملتقى البحث والتطوير»، الذي أُطلِق خلاله 13 مشروعاً بحثياً استراتيجياً، بمشاركة 80 خبيراً من فئات الباحثين والأكاديميين والشركاء، يمثلون 30 جامعة ومؤسسة بحثية وعلمية داخل الدولة.

وشملت الجهات المشاركة مؤسسة دبي للمستقبل، وجامعة خليفة، وجامعة الشارقة، وجامعة الإمارات، وأكاديمية أسباير أبوظبي، إلى جانب مختبر دبي للمستقبل، وجامعة دبي، وجامعة برمنغهام، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا دبي، وجامعة هيريوت-وات، والاتحاد الدولي للمواصلات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، منى العصيمي، أن البحث والتطوير لا يقتصران على طرح الأفكار، بل يتمحوران حول تحقيق الأثر، مشددة على أهمية بناء أُطر مشتركة، وصياغة رؤية موحدة لتحويل البحوث إلى حلول واقعية.

وأشارت إلى نجاح الهيئة في تطوير محفظة تضم 137 ملكية فكرية، تشمل العلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دبي عالمياً في تبنّي التقنيات المستقبلية.

وأضافت أن الهيئة تسعى من خلال استراتيجية البحث والتطوير والابتكار إلى رفع كفاءة الكوادر وتوسيع الشراكات البحثية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، لترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل.

وتضمّن الملتقى جلسة بعنوان «مثلث الجامعة والصناعة والحكومة»، تناولت إعادة التفكير في نماذج التعاون البحثي في الدولة، بمشاركة متحدثين من مختبرات دبي للمستقبل وجامعة برمنغهام وشركة «أسباير» في أبوظبي، حيث جرى بحث سبل تسريع الأبحاث التطبيقية، وتوسيع نطاق المبادرات متعددة الشركاء، وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات الاتصال الكمي والتنقّل الذاتي والبنية التحتية المستدامة.

ويُتيح الملتقى للراغبين تقديم أوراقهم البحثية حتى 14 نوفمبر الجاري، فيما تم تمديد فترة المشاركة للطلبة حتى 15 ديسمبر المقبل، ويمكن للجهات الأكاديمية والمهتمين الاطلاع على تفاصيل المبادرة وجدول أعمال البحث والتطوير عبر البريد الإلكتروني: RnD@rta.a.