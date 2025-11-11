حمدان بن محمد: كل مشروع جديد في دبي هو خطوة نحو تحقيق هدفنا بأن تكون المدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس":

"اطّلعت اليوم على مجموعة من أحدث مشاريع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التي تواكب النمو المتسارع في الإمارة وتعزز جودة الحياة وترتقي بمستوى البنية التحتية ومنظومة النقل الجماعي المستدام والمستقبلي ... وتمهيداً لاطلاق خدمة التاكسي الجوي في دبي العام المقبل، نفّذت الهيئة أول رحلة مأهولة بين منطقة مرغم ومطار آل مكتوم، كما تعمل على تطوير أول محطة للإقلاع العمودي للتاكسي الجوي بالقرب من مطار دبي الدولي ."

وأضاف سموه:" مشاريع كبرى وابتكارات رائدة تُسهم في تحقيق التكامل بين شبكات الطرق والنقل الجماعي، وتحوّل دبي لمدينة صديقة للمشاة والدراجات الهوائية ... استثمارنا في البنية التحتية هي استثمار في المستقبل، فكل مشروع جديد وكل ابتكار نوعي هو خطوة إضافية نحو تحقيق هدفنا الواضح ... دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم."