منصور بن زايد والسفير اللبناني يستعرضان تعزيز التعاون

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في قصر الوطن بأبوظبي، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة طارق حسن.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، واستعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع والخير على الشعبين الشقيقين.