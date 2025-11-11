71.8 مليون راكب نقلهم "ترام دبي" خلال 11 عاماً

نقل ترام دبي منذ انطلاقته عام 2014 وحتى اليوم، أكثر من 71.8 مليون راكب، وفق هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقالت الهيئة عبر "إكس" الثلاثاء، إن الترام قطع أكثر من 6.61 مليون كيلومتر وربط وجهات رئيسية مثل دبي مارينا ونخلة جميرا.

وأضافت "واليوم، نحتفل بإحدى عشرة سنة من مسيرة حوّلت الرؤية إلى واقع، وتُعزّز مسار دبي نحو مستقبل أكثر ابتكارًا واستدامة".

ويعد ترام دبي أول مشروع ترام خارج أوروبا يعمل بنظام التغذية الكهربائية الأرضية على كامل الخط دون الحاجة لأسلاك الكهرباء العلوية، كما يعد النظام الأول في العالم الذي يستخدم تقنية البوابات الآلية لمنصة محطة الركاب والمتوافقة مع نظام فتح وغلق البوابات في القطار وذلك لتوفير أكبر قدر من عوامل الراحة والسلامة والأمان للركاب والحفاظ على نظام التكييف للبيئة الداخلية للمحطات والعربات من التأثيرات المناخية الخارجية.

ويتألف الترام من 11 عربة، تشمل كل عربة سبع مقصورات موزعة على ثلاث درجات هي الدرجة الذهبية، والدرجة الفضية، ومقصورات خاصة للنساء والأطفال، ما يضمن توفير تجربة سفر تلبي احتياجات جميع الركاب، وتلائم مختلف الفئات.

وتتم مراقبة عمليات تشغيل ترام دبي تتم عن طريق مركز تحكم متكامل، يعمل على مدار الساعة، حيث تتم متابعة حركة الترام وأداء سائقيه، والتأكد من كفاءة الأنظمة التشغيلية المساندة مثل أنظمة الطاقة والإشارات المرورية عند التقاطعات.