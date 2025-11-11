قرقاش يؤكد دعم الإمارات للجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية

التقى الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وبحث معه مستجدات الأزمة اليمنية.

وأكد الدكتور أنور قرقاش خلال اللقاء دعم دولة الإمارات للجهود الدولية والجهود التي يبذلها المبعوث في الملف، مؤكدا أهمية معالجة قضايا المنطقة عبر الوسائل والمسارات السياسية والدبلوماسية، والمضي نحو حل سياسي مستدام ينهي الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.

وشدد على وقوف دولة الإمارات مع الشعب اليمني الشقيق ودعم كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة بتداعياتها السياسية والإنسانية.

من جانبه استعرض المبعوث الأممي آخر التطورات الحاصلة في الملف اليمني مع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية والجهود التي يبذلها في هذا الإطار.

ويأتي اللقاء على هامش مشاركة المسؤول الأممي في أعمال النسخة الثانية عشرة من "ملتقى أبوظبي الإستراتيجي" الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات.