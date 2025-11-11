الإمارات تدين التفجير الذي وقع وسط نيودلهي

أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الذي وقع وسط العاصمة الهندية نيودلهي وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة الهند وشعبها الصديق، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.