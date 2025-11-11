تعرف على القيم والركائز في "استراتيجية الهوية الوطنية"

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات إن "استراتيجية الهوية الوطنية" والتي تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 تسعى لترسيخ الركائز والقيم الإماراتية لدى المواطنين والمقيمين.

وقال المكتب في تغريدة عبر "إكس" الثلاثاء، إن الهوية الوطنية الإماراتية هي مجموعة من الخصائص الفريدة التي تميز المجتمع الإماراتي، وتستمد أسسها من المكارم الأخلاقية الإسلامية والقيم السمحة، وترتكز على روح الاتحاد والانتماء للوطن، مدعومة بأصالة اللغة العربية واللهجة المحلية، وأرض الدولة وتاريخها العريق، والعادات والتقاليد التي تتوارثها الأسرة الإماراتية جيلاً بعد جيل، بما يضمن صون السمات الأصيلة للشخصية الإماراتية.

وأضاف أن ركائز الهوية الإماراتية هي: الاتحاد والوطن، واللغة العربية واللهجة الإماراتية، والقيم ومكارم الأخلاق الإسلامية، والأسرة الإماراتية، والتاريخ والجغرافيا والذاكرة المشتركة، والتراث والعادات والتقاليد.

وبين أن قيم الهوية الإماراتية هي: الاحترام والتواضع، والطموح والمثابرة، والانتماء والمسؤولية، والتلاحم والتعايش، والعطاء والإنسانية.

وتستهدف الاستراتيجية المواطنين والمقيمين في الدولة.