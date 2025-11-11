محمد بن راشد: دورة جديدة من صناع الأمل نبحث فيها عن أهل الخير ونافعي الناس

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق الدورة الجديدة من صناع الأمل، للبحث عن أهل الخير ونافعي الناس لتكريمهم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "يحيا الإنسان بالأمل .. وتستبشر المجتمعات بالأمل وبالقادم الأجمل .. الأمل عنوان قوة، ومحرك للتغيير، وسر للتجدد ومصدر لا ينضب لخير البشر" .

وتابع سموه قائلا: "في كل قرية .. وفي كل مدينة هناك أناس نذروا أنفسهم لخير البشر .. وصناعة الأمل .. أناس لا يبحثون عن الشهرة .. ولا يجرون خلف الأضواء .. نبحث عنهم لتكريمهم .. وإبراز أعمالهم .. ليكونوا قدوات في مجتمعاتنا .. دورة جديدة من صناع الأمل .. نبحث فيها عن أهل الخير ونافعي الناس ..

وأضاف سموه: "من يرى في نفسه وأعماله هذا الخير يرشح نفسه أو يرشح غيره عبر الموقع http://arabhopemakers.com.. ولن تتوقف مسيرتنا عن إلهام البشر .. وتحريك المجتمعات لبناء مستقبل أفضل بإذن الله" .