خلفان بلهول: الإنسان يقضي 90% من وقته داخل أبنية مغلقة ودمج عناصر الطبيعة ضرورة للمدن الذكية

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، أن المدن حول العالم تواجه 5 تحديات محورية في مسارها نحو المستقبل، مؤكداً أن إمارة دبي تواصل دورها الريادي في صياغة حوارات دولية حول مستقبل المدن، من خلال منهج قائم على التعاون والابتكار وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز استدامة الحياة.

وقال خلال كلمته في اليوم الثاني من فعاليات "أسبوع مستقبل المدن"، إن مستقبل المدن يتطلب تنسيقاً متناغماً بين الإنسان والتكنولوجيا والطبيعة، مؤكداً أن دبي تمثل اليوم منصة عالمية لإطلاق الأفكار والرؤى القادرة على تشكيل مدن أكثر ذكاءً واستدامة وإنسانية.

وأوضح بلهول أن التحدي الأول يتمثل في استهلاك الطاقة، إذ تستحوذ المدن على نحو 75% من إجمالي الطاقة عالمياً، ورغم ذلك يُهدر جزء كبير منها قبل الاستخدام، مؤكداً أهمية التحول من النظم التقليدية إلى شبكات طاقة ديناميكية ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية للتنبؤ بالاحتياجات وإعادة توزيع الفائض.

وأضاف أن «الطاقة الديناميكية» ستكون ركيزة رئيسية لمدن المستقبل، التي ستعمل ككائنات حية تستجيب لاحتياجات سكانها في الزمن الحقيقي.

وفي التحدي الثاني المتعلق بتوزيع الحرارة، أشار إلى أن التفاوت الحراري بات شكلاً جديداً من عدم المساواة، إذ لا تتجاوز المنازل المبرّدة في المناطق الحارة نسبة 15% فقط، داعياً إلى اعتماد ثورة المواد كحل محوري، عبر استخدام مواد مبتكرة كالطلاءات النانوية والعوازل المتقدمة لتحويل «الغابات الخرسانية» إلى بيئات حضرية ذكية تعزز جودة الحياة.

أما التحدي الثالث فهو الانفصال المتزايد عن الطبيعة، حيث يقضي الفرد أكثر من 90% من وقته داخل الأبنية المغلقة، مشدداً على ضرورة دمج عناصر الطبيعة في المدن باستخدام تقنيات تحاكي الضوء والرياح والبيئة الطبيعية داخل المساحات الحضرية.

وفيما يتعلق بتحدي المياه، أشار إلى أن 1% فقط من مياه الأرض صالحة للاستخدام، لافتاً إلى أهمية الاستثمار في «تكنولوجيا المياه» المبنية على الأنظمة الذاتية والذكاء الاصطناعي، لتوقع النقص وتوسيع تقنيات التحلية بالاعتماد على الطاقة المتجددة، بهدف تحويل الندرة إلى وفرة.

أما التحدي الخامس فيتعلق بتراجع التنوع البيولوجي، مع وجود نحو مليون نوع مهدد بالانقراض.

وقدم بلهول رؤية لمدن المستقبل بوصفها ملاذاً لجميع أشكال الحياة، من خلال دمج بيئات مطبوعة بتقنية الطباعة رباعية الأبعاد وأنظمة بيئية ذكية تتطور بالتوازي مع الإنسان.

وأكد أن دبي تقدم نموذجاً عملياً لتطبيق هذه الرؤى، مستشهداً بمشروع «دبي ريف» الذي يوظّف الروبوتات والابتكار البحري لبناء واحد من أكبر أنظمة الشعاب المرجانية الاصطناعية في العالم، بما يعزز استدامة البيئة البحرية ويعيد التوازن للتنوع البيولوجي وغيرها من مشاريع الاستدامة.