الإمارات تتضامن مع تركيا وتعزّي في ضحايا حريق مستودع

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية التركية في ضحايا حريق مستودع في منطقة ديلوفاسي، في محافظة كوجالي شمال غربي البلاد، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وللحكومة التركية وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.