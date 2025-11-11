111 مليون درهم أرصدة المصارف الوقفية والزكاة في «أوقاف دبي»

كشف مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي عن ارتفاع أرصدة المصارف الوقفية والزكاة والصدقات لعام 2025 إلى نحو 111 مليون درهم، بزيادة نحو 15% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمة أرصدة المصارف الوقفية 94 مليون درهم خلال العام 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الـ11 لعام 2025، حيث جرت مناقشة حزمة من الملفات الاستراتيجية والمشروعات الوقفية الجديدة، وأهم المستجدات المتعلقة بنشاط المؤسسة.

واستعرض الاجتماع الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي، عيسى الغرير، وبحضور أعضاء المجلس، والأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، الخطة التنفيذية للمصارف الوقفية والزكاة المتوافقة مع «أجندة دبي الاجتماعية 33»، الهادفة إلى تعزيز استدامة العمل الوقفي ورفع نسبة الشراكات المجتمعية.

وناقش المجلس تقريراً حول تحقيق نسبة 65% من الاستدامة الوقفية عبر تنمية الشراكات الاستراتيجية، واعتمد عدداً من القرارات التي تعزّز كفاءة الأداء المؤسسي وتدعم تطوير منظومة العمل الوقفي والاستثماري.

واحتفى المجلس بفوز المؤسسة بجائزة الإمارات للطاقة التي ينظِّمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي عن «مشروع الطاقة الشمسية في مباني ذوي الدخل المحدود»، تقديراً لجهودها في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والالتزام بمبادئ الاستدامة البيئية.

وأكد عيسى الغرير أن الخطة التنفيذية للمصارف الوقفية والزكاة والصدقات تعمل على ترسيخ استدامة العمل الوقفي، وتعزيز دوره في دعم «أجندة دبي الاجتماعية 33» عبر إطلاق المشروعات الوقفية والمبادرات الخيرية التي من شأنها تلبية تطلعات مجتمع دبي ومواكبة طموحاته.

ولفت إلى أهمية التنسيق مع هيئة دبي الرقمية لتبنّي نظام إلكتروني متكامل لإدارة الصيانة والمرافق، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات العقارية الوقفية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً مؤسسياً مهماً، يعزز قدرة المؤسسة على إدارة المخاطر واتخاذ القرارات الاستراتيجية المبنية على تحليل دقيق للبيانات، بما يضمن استدامة الأعمال وحماية أصول الأوقاف وتنمية أموال القُصَّر.

من جانبه قال الأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، إن ارتفاع أرصدة المصارف الوقفية والزكاة إلى 111 مليون درهم يعكس التزام المؤسسة بدعم مشروعات التنمية المجتمعية والخيرية في دبي، كما يمثل اعتماد موازنة 2026 ومتابعة تنفيذ المبادرات الرقمية والاستثمارية خطوة استراتيجية لتعزيز استدامة العمل الوقفي وتحقيق أكبر أثر ممكن لعوائد الوقف في خدمة المجتمع.

وأشار المطوع إلى أهمية المضي قدماً في تنفيذ مبادرات التحوّل الرقمي والوقف الذكي، وتعزيز استثمارات الأوقاف بما يحقق الاستدامة المالية والاجتماعية، ويخدم الأهداف الاستراتيجية لدبي في مجالات العمل الخيري والتنمية المجتمعية، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل دبي نموذجاً عالمياً في الإدارة الوقفية المستدامة.

عيسى الغرير:

• الخطة التنفيذية للمصارف الوقفية والزكاة والصدقات، ترسّخ استدامة العمل الوقفي وتعزيز دوره في دعم «أجندة دبي الاجتماعية 33».