40 متحدثاً من قادة الفكر والمسؤولين والخبراء يشاركون في «أسبوع مستقبل المدن» بدبي

انطلقت، أمس، فعاليات «أسبوع مستقبل المدن»، الذي يُنظمه ويستضيفه متحف المستقبل بالشراكة مع بلدية دبي، تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدن والمجتمعات.. معاً نبتكر مدن المستقبل»، بمشاركة واسعة من قادة الفكر والمسؤولين والخبراء وصُنّاع القرار من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، لبحث تحوّلات الحوكمة الحضرية واستشراف ابتكارات تُعيد تعريف جاهزية المدن واستدامتها في عصر التحوّل الرقمي والمناخي.

ويُختتم «أسبوع مستقبل المدن» فعالياته، اليوم، بمشاركة 40 متحدثاً من مختلف دول العالم، ليُشكّل منصة عالمية للحوار العملي واستشراف الحلول الحضرية المبتكرة.

وتضمنت فعاليات الأسبوع جلسات حوارية مُتخصّصة واجتماعات وورش عمل متقدمة ومعارض تفاعلية تُبرز مكانة دبي مركزاً عالمياً لابتكار مفاهيم التخطيط الحضري الذكي وصياغة المدن المستقبلية.

وأكّدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، آمنة بنت عبدالله الضحاك، في كلمتها الرئيسة ضمن افتتاح فعاليات «أسبوع مستقبل المدن»، أمس، أن دولة الإمارات تطور نموذجاً عالمياً للاستدامة الحضرية يرتكز على حوكمة الابتكار وتسخير التكنولوجيا، لتعزيز جودة حياة المجتمعات، وقالت: «تنتهج قيادة دولة الإمارات مساراً للتنمية يتمحور حول الإنسان، وهو ما يُشكّل الركيزة الأساسية لاستراتيجياتنا ومشاريعنا الوطنية».

وأضافت: «نعمل على تصميم مستقبل يكون فيه الابتكار جسراً يربطنا بالأنظمة البيئية التي تقوم عليها حياتنا، ويتجسّد هذا الالتزام في تخطيطنا الحضري، حيث تُسهم معايير البناء الأخضر والبنية التحتية الموفّرة للطاقة في تعزيز الراحة والصحة والسلامة في منازلنا وأماكن عملنا، ودعم جهود التخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكيّف معها من أجل مستقبلنا المشترك. وعلى مدى عقود عدة، اعتمدت اقتصادات العالم على استهلاك الموارد لتحقيق النمو، وندرك اليوم أنه لا يمكننا مواصلة هذا النهج، كما ندرك أنه يمكننا الازدهار دون الإضرار بالبيئة».

بدوره، قال مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، في كلمته الافتتاحية: «يقدم أسبوع مستقبل المدن منصة لاستشراف مستقبل الحوكمة الحضرية والإدارة الذكية للمدن وكيفية تعزيز التكامل الحكومي، لتحويل التحديات إلى فرص تنموية تدعم ملامح نموذج دبي مدينةً للمستقبل، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي تدفعنا إلى تبني نهج استباقي لاستشراف المستقبل والتكيّف معه، مستمدين هذا المسار من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن المستقبل لا يُنتظر، بل هو ملك لمن يتخيله ويصممه ويبنيه وينفذه اليوم».

وأكّد أن التكامل الحكومي هو ركيزة محورية لتحقيق رؤية دبي بأن تكون أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، وترسيخ تجربتها المدينة الأجمل والأكثر جاذبية ورفاهية للإنسان.

وأضاف: «من خلال هذا الحدث، نؤكد في بلدية دبي التزامنا الراسخ بتعزيز النماذج المرنة للحوكمة، وتطوير ممارسات بلدية مستقبلية ترتكز على الابتكار والاستدامة، لبناء مستقبل يركز على تحولات أساسية، أبرزها كيف ننتقل من المدن الذكية نحو المدن التنبؤية، وكيف نصمم جَودة الحياة للإنسان الذي هو محور كل الخطط التنموية والمشاريع التي توفر تجربة حضرية متكاملة تهدف إلى تعزيز رفاهية وسعادة وجَودة حياة سكان دبي».

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول: «يُجسّد هذا الحدث الذي ينظمه متحف المستقبل بالشراكة مع بلدية دبي أهمية تبادل الخبرات والمعرفة، لبناء مدن أكثر مرونة واستعداداً للتحوّلات المقبلة، في ظل التحديات والفرص غير المسبوقة في التكنولوجيا والحوكمة والمناخ والمجتمع، ما يجعل من الاستشراف والتجريب أدوات أساسية لتصميم حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع».

وأضاف: «نعمل بالشراكة مع بلدية دبي على توحيد جهود الخبراء وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم لابتكار نماذج حضرية أكثر تكاملاً وإنسانية، ونطمح أن تكون مخرجات هذا الحدث نقطة انطلاق لمشروعات وشراكات جديدة تُسهم في تطوير مدن قادرة على التكيّف والنمو، بما يُرسّخ مكانة دبي منصةً ومختبراً عالمياً لصياغة مستقبل الحوكمة الحضرية المستدامة».

وانطلقت أعمال اليوم الأول تحت عنوان «الأنظمة الحضرية والحوكمة والابتكار»، مركّزةً على كيفية تعزيز جاهزية المدن للمستقبل عبر تقوية المرونة المؤسسية، والعمل كنُظم قابلة للتكيّف والاستجابة، وركّز المشاركون على أهمية تعزيز الحوكمة وذكاء القرارات والتخطيط الاستباقي لمستقبل مختلف القطاعات.

وغطّت النقاشات محاور رئيسة، من بينها الجاهزية للمستقبل، والبنية التحتية الرقمية والنُظم الذكية، والتكامل بين البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في دعم صنع القرار المحلي، مع إبراز أهمية توظيف النماذج التجريبية في الحوكمة، لتعزيز جودة الحياة وكفاءة الخدمات.

كما قدّم خبراء التخطيط الحضري ومديرو البرامج الحضرية أوراق عمل ركّزت على حلول رفع المرونة المؤسسية، وتقييم جاهزية الخدمات الحضرية، وأطر ذكاء القرار لتسريع الاستجابة الحضرية العابرة للقطاعات، والتكامل بين البنية الرقمية والحوكمة المحلية، لتعزيز كفاءة التشغيل الحضري، ونماذج التصميم التشاركي ومقاربات إشراك المجتمع والقطاع الخاص في صياغة الفضاءات العامة، ودراسات حالة من دبي تُبرز توجهات المدن المستقبلية ومشاريع جارية في الاستدامة والتقنيات الحضرية.

وتضمنت قائمة المتحدثين المشاركين في جلسات اليوم الأول نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، عبدالعزيز الجزيري، ومؤسس وكبير المهندسين المعماريين في «آركي أيدنتيتي» للاستشارات المعمارية، أحمد بُوخش ، ومدير شركة «زها حديد» للهندسة المعمارية، كريستوس باساس، والمديرة العامة لشركة «مدار -39»، الدكتورة الأميرة ريم الهاشمي، والشريك في شركة «فوستر وشركاه»، إل-سام بارك، والنائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم»، مروان عبدالعزيز جناحي، واختُتمت الجلسات بكلمة مدير التخطيط في «مختبر سينسبل سيتي» التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كارلو راتّي.

آمنة الضحاك:

• الإمارات تطور نموذجاً عالمياً للاستدامة الحضرية يرتكز على الابتكار.

مروان بن غليطة:

• أسبوع مستقبل المدن منصة لاستشراف الحوكمة الحضرية والإدارة الذكية.

خلفان جمعة بلهول:

• دبي مختبر عالمي لتصميم مستقبل المدن والحوكمة الحضرية المستدامة.