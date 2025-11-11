11 متسابقاً يشاركون في تصفيات اليوم الرابع لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن

شارك 11 متسابقاً من أربع دول في اليوم الرابع من التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم بدورتها الـ26، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وشهدت التصفيات، في يومها الرابع، تلاوات مؤثرة بأصوات ندية جسّدت جمال الأداء وروح التنافس في حفظ كتاب الله وتلاوته، بمشاركة نخبة من الحفّاظ والمتسابقين من مختلف إمارات الدولة، الذين تنافسوا في فروع الحفظ المتنوعة التي شملت ٣٠ جزءاً و٢٠ جزءاً و١٠ أجزاء، إضافة إلى فروع الخمسة والثلاثة أجزاء وجزء «عمّ».

وشهدت جلسات التحكيم مشاركة نخبة من الحفّاظ، من مصر والهند وبنغلاديش والإمارات، يمثلون عدداً من الجهات والمراكز القرآنية الرائدة، أبرزها مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه ومشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم ومركز محمد سالم بن بخيت ومركز خلفان لتحفيظ القرآن الكريم.

ومن أبرز المشاركين في اليوم الرابع عيسى محمد أكرم من الهند، ويوسف السباعي البسيوني من مصر، في فرع الـ٣٠ جزءاً، وناصر علي داود ومحمد طه محمد من الإمارات ومصر في فرع الـ٢٠ جزءاً، فيما شارك سالم إسماعيل البريمي وسعيد أحمد المري في فرع الـ١٠ أجزاء من النهاية.

وتنافس في فروع الحفظ الأخرى كل من صقر حميد المهيري، وعلي صلاح يوسف المرزوقي، ومحمد عادل جاسم آل عبدالله، وعبدالرحمن عمر الجسمي، وعبدالرحمن محمد الفلاسي، في الفروع من الخامس حتى السابع.

وأكدت الدائرة أن المشاركة الواسعة التي تشهدها المسابقة يوماً بعد يوم تعكس نجاحها في تحقيق أهدافها السامية المتمثلة في خدمة كتاب الله وتشجيع الأجيال على حفظه وإتقانه وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لرعاية الحفظة والمتميزين في علوم القرآن الكريم، انسجاماً مع توجهات الدولة في تكريم حفظة القرآن الكريم وترسيخ الهوية الإيمانية الأصيلة في المجتمع الإماراتي.

وأشاد أعضاء لجان التحكيم بما لمسوه من تطور ملحوظ في مستوى الأداء وجودة التلاوات، مؤكدين أن المشاركين تميزوا في الأداء وضبط الأحكام وجمال الصوت، ما يعكس حرصهم على بلوغ أعلى مراتب الإتقان القرآني.