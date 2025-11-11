«الأرصاد»: أمطار محتملة اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر الغربية، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ويكون رطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:20 والمد الثاني عند الساعة 07:54، والجزر الأول عند الساعة 09:48 والجزر الثاني عند الساعة 23:57.

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:05 والمد الثاني عند الساعة 02:57، والجزر الأول عند الساعة 08:09 والجزر الثاني عند الساعة 20:01.