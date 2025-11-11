ربط جميع المؤسسات بـ «دبي لايف» الذكية العام المقبل

تطلق بلدية دبي المرحلة الثانية من منصة «دبي لايف» الذكية، خلال الربع الثاني من العام المقبل، وتهدف إلى تحقيق ربط كامل مع جميع الجهات الحكومية في الإمارة، بما يُعزّز من شمولية البيانات، ويوفر عرضاً متكاملاً للخدمات الحكومية، ويُمكن من متابعة العمليات والأنشطة في المدينة بصورة مباشرة ومتزامنة، بما يدعم الإدارة اللحظية للمدينة، واتخاذ القرارات الفاعلة.

وأوضحت البلدية لـ«الإمارات اليوم» - على هامش فعاليات «أسبوع مستقبل المدن» الذي انطلق، أمس، في متحف المستقبل وتختتم فعالياته اليوم - أن المنصة تستعرض حالياً بيانات ثنائية وثلاثية الأبعاد تغطي مشروعات المدينة وخدمات البلدية، مثل: تصاريح التخطيط، ومخططات المواقع، وشهادات الإنجاز، وعمليات التفتيش، كما شملت التحديثات الأخيرة للمنصة ربطاً تكاملياً مع دائرة الأراضي والأملاك، يتيح عرض بيانات محدثة بشكل لحظي حول الوحدات السكنية على مستوى الإمارة، بما في ذلك عدد الوحدات المتاحة للإيجار، وعقود التأجير المبرمة، والتصرفات العقارية، بصورة تعكس التحول الذكي في إدارة الخدمات والعمليات البلدية.

وأضافت أن المرحلة الثانية ستشهد توسعاً في نطاق الربط، ليشمل الجهات الحكومية كافة، مثل: شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الطيران المدني و«موانئ دبي»، بما يوفر معلومات متقدمة حول حركة النقل البري والجوي والبحري، والبلاغات المتعلقة بالبنية التحتية، وحالات الطقس، وإدارة الطوارئ، ومعالجة البلاغات، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة التشغيلية على مستوى المدينة.

وأشارت إلى أن المشروع في مرحلته الأولى تم إطلاقه في أكتوبر الماضي خلال معرض «جيتكس غلوبال 2025»، فيما ستشهد المرحلة الثانية توسعاً كبيراً في حجم البيانات وتكاملها مع الجهات الحكومية في إمارة دبي، بما يتيح صورة أشمل وأدق لمختلف جوانب الحياة الحضرية في الإمارة.

وبيّنت أن المنصة ستتضمن عرضاً للمشروعات المستقبلية ومراحل التطوير الحضري ضمن خطة دبي الحضرية 2040، بما في ذلك مشروع نخلة جبل علي بنهاية العام الجاري 2025، وتوسعة مدينة إكسبو خلال عام 2026، ومشروعات دبي الجنوب عام 2027، إلى جانب الخط الأزرق لمترو دبي في 2028 الذي سيغطي 14 محطة وصولاً إلى مطار آل مكتوم الدولي.

وتُمثّل منصة «دبي لايف» 2025، نقلة نوعية في إدارة العمليات الحضرية، حيث تجمع البيانات الحيوية للبنية التحتية، والمنظومة الحضرية والعمرانية، وعمليات وأنشطة البناء منذ بداية ترخيصها وحتى إنجازها، إضافةً إلى التغييرات التخطيطية من خلال المرصد الحضري التخطيطي الذي يوفر تحليل بيانات متكاملاً للمباني والمرافق والبنية التحتية والكثافات السكانية والاقتصادية، والتنبؤ بالاستعمالات المستقبلية للمرافق مع دعم عمليات التوسع، كما تُعزّز المنصة مجالات إدارة المدينة الذكية باستخدام التوأم الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، إضافة إلى الربط مع التطبيقات الخاصة بحركات المركبات والطيران والسفن وأنشطتها المصاحبة.

وتدعم المنصة التخطيط الحضري وتحسين كفاءة عملياته، والاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فضلاً عن تعزيز كفاءة التشغيل وعمليات التفتيش وإدارة الأصول والموارد بشكل مستدام، بما يعكس التزام بلدية دبي بتوفير حلول مبتكرة، هدفها الارتقاء بخدمات المدينة ومختلف مجالات العمل البلدي.

وستسهم المنصة من خلال دمج البيانات والتحليلات اللحظية بشكل مباشر في تحقيق أهداف دبي الطموحة نحو التحول الرقمي الكامل، ودعم تخطيط مدن المستقبل، وتمكين صُنّاع القرار عبر توفير بيانات موثوقة وشاملة، بحيث تُثري تجربة السكان والزوّار، وتُعزّز مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً تجمع بين الابتكار والاستدامة، وتُوظف الحلول الذكية لتطوير الحياة الحضرية.

• «المنصة» تستعرض حالياً بيانات ثنائية وثلاثية الأبعاد تغطي مشروعات المدينة وخدمات البلدية.