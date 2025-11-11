ملتقى «اقدر» المجتمعي ينظم «أسرتي آمنة رقمياً»

نظم برنامج خليفة للتمكين «اقدر»، في إطار ملتقى «اقدر» المجتمعي، حلقة نقاشية بعنوان «أسرتي آمنة رقمياً»، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، التي استضافت الفعالية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الأسرة والتقنية.

وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «اقدر»، العقيد الدكتور محمد إسماعيل الهرمودي، أن تنظيم هذه الحلقة يأتي ضمن جهود البرنامج في تمكين الأسرة والشباب والناشئة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وتحقيقاً لأهداف عام المجتمع، مشيراً إلى أن بناء أسرة رقمية واعية يشكل ركيزة أساسية في حماية النشء وتعزيز أمن المجتمع واستقراره، من خلال التثقيف والتأهيل لمواجهة التحديات التقنية المعاصرة.

وتناولت الخبيرة الاجتماعية في مؤسسة التنمية الأسرية، الدكتورة فاطمة عبدالله الحمادي، في الحلقة النقاشية، أبرز التحديات الاجتماعية التي تواجه أفراد الأسرة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة، واستعرضت أفضل الحلول والممارسات لتعزيز العلاقات الأسرية والتربية الإيجابية، وضمان تكوين أسرة آمنة رقمياً قادرة على مواكبة التطور دون التأثر بسلوكيات أو مخاطر غير آمنة.

فيما أكدت نائب العميد المشارك لشؤون نقل وترجمة البحث العلمي والابتكار بجامعة نيويورك أبوظبي المستشارة الاستراتيجية في مجالات الاقتصاد والتقنية والابتكار، البروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي، أن التعامل الإيجابي مع التطورات التقنية يبدأ بالوعي والاستخدام المسؤول، مشيرةً إلى أن بناء نمط حياة رقمي متوازن يسهم في حماية الأسرة وتعزيز قدراتها، وأن التكنولوجيا ينبغي أن تكون وسيلة لدعم العلاقات الأسرية لا لاستبدالها، من خلال توظيف الأدوات الحديثة كالتعليم الذكي والصحة الرقمية والتثقيف التقني لتمكين الأطفال والشباب وكبار السن وبناء أسر مرنة وجاهزة للمستقبل.